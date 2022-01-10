شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حقيقة تليف الرئة بعد التعافى من كورونا ونصائح لتجنب المضاعفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عند الإصابة بفيروس كورونا يتعرض البعض لحدوث مشاكل في الرئة، ويتسبب في نقص نسبة الأكسجين، ويحتاجون المرضي لرعاية خاصة وأبرزها الوضع على أجهزة إمداد الأكسجين للجسم حسب تحتاجه الحالة، فنجد أن بعض المرضى يحتاجون فى حالة التعرض لتدهور شديد في الرئة للتنفس الصناعي، أو ضخ الأكسجين بمسكات مختلفة كالميزل والسباب.

ويتعرض بعض المرضى المصابين بكورونا للتليف الرئوي الذي يعد أحد مضاعفات ما بعد الإصابة، وهذا العرض يتسبب في جعل التنفس صعب جدًا ويحتاج المريض للرعاية الخاصة تجنبًا للتعرض لأي مضاعفات صحية لأن هذه الحالة تهدد الحياة.

ووفقًا للتقرير المنشور عبر موقع"thehealthsite" ، أن حالة التليف الرئوي تعد حالة لا يوجد لها علاج لكن التشخيص السريع والعلاجات يمكن أن تساعد في تحسين الحالة والأعراض ولكن دون الشفاء.

فتليف الرئة هو حدوث تندب الأنسجة ما يؤدي إلى ضيق التنفس الشديد والإصابة بالسعال المزمن والضعف العام للجسم، وتتسبب الأنسجة السميكة في الرئة بإعاقة عملها بشكل صحيح وسليم.

وأكد التقرير أنه يجب علي مريض كورونا والتليف الرئوي زيارة الطبيب بشكل مستمر حتي لا يتعرض لأي مضاعفات صحية، فتعد الفيتامينات أحد الأساليب الوقائية الجيدة لتجنب التعرض لأي مضاعفات صحية.

فمريض التليف الرئوي يحتاج إلى تناول مكملات الزنك والفيتامينات من أجل الأداء السلس للجهاز التنفسي وتقوية الجهاز المناعي، ويتم ذلك عن طريق تناول الأطعمة الصحية الغنية بالحبوب الكاملة والفواكه ومنتجات الألبان، والأطعمة المليئة بأحماض أوميجا 3، يمكنك تناول العسل لمعالجة السعال.

وأضاف التقرير، أنه يجب علي مريض التليف الرئوي تقليل تناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والأطعمة التى تحتوي على نسبة عالية من الملح والسكريات المضافة.