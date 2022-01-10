هكذا تخسرين 5 كيلوغرامات في أسبوع واحد

بيروت - نادين محمد -

قد ترغبين أحياناً في تخسيس الوزن بسرعة سواء كان لديك مناسبة خاصة قادمة أو كنت ترغبين فقط في الشعور بصحة أفضل. وتُعد خسارة 5 كيلوغرامات في أسبوع واحد هو هدف يصعب الوصول إليه، ولكن قد تتمكنين من القيام بذلك باتباع نظام غذائي سليم واستراتيجيات تمارين رياضية.

كيف تخسرين 5 كيلوغرامات في أسبوع واحد

سيخبرك معظم المتخصصين في مجال الصحة واختصاصيي التغذية أنّ خسارة 5 كيلوغرامات في الأسبوع قد لا يكون هدفاً آمناً أو واقعياً، ومع ذلك، ومع تغيير نظامك الغذائي واستبدال الوجبات، من الممكن الاقتراب من هدف إنقاص الوزن.

قللي من الكربوهيدرات

من أسرع الطرق لفقدان الوزن هي اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات. لذا قللي من الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات إذا كنت تريدين أن تخسري 5 كجم في أسبوع واحد. توجد الكربوهيدرات في مجموعة متنوعة من الأطعمةالتي تحتوي على الحبوب، الخبز والمعجنات والأرز والمعكرونة ومنتجات الألبان والخضروات النشوية والفواكه ويمكن الحد منها بأمان، لكن لا تقطعي هذه الأطعمة تماماً. أنها توفر تغذية قيمة لنظامك الغذائي. استبدلي هذه الأطعمة على سبيل المثال؛ الخبز والحبوب والأرز الأبيض بشوفان صلب أو أرز بني. بالنسبة للخضروات، املئي طبقك بأطعمة مثل القرنبيط والبروكلي والخيار والفطر والهليون.

تناولي البروتين الخالي من الدهون

بالإضافة إلى اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات، ركزي على استهلاك كميات كافية من البروتينات الخالية من الدهون. تعتبر الأنظمة الغذائية الغنية بالبروتين مع منخفضة الكربوهيدرات مفيدة لفقدان الوزن بشكل أسرع. جربي الدواجن منزوعة الجلد والبيض واللحم البقري الخالي من الدهن والمأكولات البحرية والبقوليات.

التزمي بالخضار غير النشوية

اجعلي النصف المتبقي من طبقك في الغالب من الخضار والفاكهة في بعض الأحيان. ستوفر لك هذه الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية العديد من العناصر الغذائية الحيوية. أدخلي حصة واحدة على الأقل من الخضار في كل وجبة. تتكون الحصة الواحدة عموماً من كوب أو كوبين من الخضر الورقية.

اشربي كمية كافية من الماء

التزمي بالسوائل المرطبة الخالية من السعرات الحرارية مثل الماء. حاولي أيضاً شرب كوب أو كوبين من الماء قبل الأكل. قد يساعدك هذا على الشعور بالشبع. عليك تجنب الكافيين الذي يُسبب توتراً ويعمل كمدر للبول، مما يعني أنه قد يؤدي إلى الجفاف. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي العديد من مصادر الكافيين، مثل القهوة والشاي والشوكولاتة، على سعرات حرارية مضافة من أشياء مثل الحليب والسكر.

اشربي الشاي الأخضر

يمكن أن يؤدي شرب الشاي الأخضر بانتظام إلى زيادة التمثيل الغذائي. لا تضيفي المحليات أو أي شيء آخر إلى الشاي الخاص بك، لأنه سيزيد من استهلاك السعرات الحرارية.

إنهي وجباتك اليومية قبل النوم بأربع ساعات على الأقل

قد يساعدك إيقاف وجباتك مبكراً على حرق المزيد من الدهون إذا بقيت لمدة 12 ساعة على الأقل دون تناول الطعام.

تخطي الوجبات الخفيفة

يمكن أن يكون تضمين وجبة خفيفة صحية أو اثنتين جزءًا من خطة إنقاص الوزن. ولكن إذا كنت مهتمة بفقدان الكثير من الوزن بسرعة فتخلصي من الوجبات الخفيفة الإضافية للمساعدة في التحكم في إجمالي السعرات الحرارية. إذا كنت تشعرين بالجوع بين الوجبات، فحاولي تناول كوب من الماء أو قهوة أو شاي منزوع الكافيين غير محلى. يمكن أن يساعد السائل والنكهة في خداع عقلك حتى تشعرين بالرضا.

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