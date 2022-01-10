أفضل عصائر لمكافحة الشيخوخة

بيروت - نادين محمد -

تعتبر العصائر طريقة رائعة للاستمتاع بمذاق لذيذ، وبعض العناصر الغذائية التي يمكن أن تكون مفيدة في مجموعة متنوعة من الطرق. إذا قمت بتضمين المكونات الصحيحة عند مزج مشروبك، فقد تساعد العصائر في تخفيف آثار علامات الشيخوخة.

يمكن أن يؤدي الجفاف، إلى مجموعة من المشكلات الصحية بما في ذلك الدوخة، والإغماء، والحمى، وخفقان القلب، وزيادة معدل ضربات القلب، وانخفاض ضغط الدم، وتورم اللسان.



العصائر خيار رائع لأولئك الذين يتطلعون إلى تغذية أنفسهم بوجبة غنية بالعناصر الغذائية، أو وجبة خفيفة تساعدهم على الشعور بالشباب وتحسين مظهرهم. كما أنها توفر وسيلة رائعة لدمج مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية الصحية والمليئة بمضادات الأكسدة، والتي تدعم صحة الجلد والأظافر والشعر بشكل عام.

تعد العصائر الطبيعية هي طريقة جيدة للحصول على فيتامين E وفيتامين C وأحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي تحتوي جميعها على خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعدك على الشعور بالتحسن وتقليل آثار الشيخوخة.

يمكن أن يحتوي مشروبك اليومي أيضاً على الفواكه والخضروات والمكونات الأخرى التي قد تحارب الجذور الحرة، والتي يمكن أن تساعد في إبقائك في حالة نشطة.

1 - الألياف الصحية

تناول العصير الأخضر المشبع بالألياف الصحية على الفطور طريقة مغذية لبدء اليوم، تعتبر الخضار الورقية من الأطعمة الخارقة لمكافحة الشيخوخة. إنها غنية بالمغنيسيوم الذي يساعد على منع تسوس الأسنان.

تعتبر الخضروات الورقية مصدراً ممتازاً لمضادات الأكسدة مثل بيتا كاروتين والفيتامينات C وE والزياكسانثين واللوتين. هذه تقاوم الجذور الحرة وتمنع الشيخوخة المبكرة.

2. التوت البري وبذور الشيا

التوت البري

التوت البري هو مجموعة من العناصر الغذائية. يحتوي على حوالي 25٪ من فيتامين C، وعدد لا يحصى من الفيتامينات الأخرى مثل A و Eو Kكما أنه غني بالألياف الغذائية والمعادن.

بذور الشيا يمكن إضافتها إلى عصائر مكافحة الشيخوخة. تحتوي على أحماض أوميجا 3 وأوميجا 6 الدهنية التي تساعد البشرة على الاحتفاظ بنضارتها الشبابية.

3. عصير الكركم والأناناس بزيت جوز الهند والشيا

يشتهر الكركم بخصائصه المضادة للشيخوخة وإزالة السموم. يساعد زيت جوز الهند وبذور الشيا بشرتك على إنتاج المزيد من الكولاجين الضروري لتنعيم ملمس البشرة وإشراقها. يحتوي الأناناس على البروميلين، وهو إنزيم هضمي يساعد الجسم على امتصاص العناصر الغذائية بشكل أفضل من الطعام.

4. عصير الفراولة والموز

يعمل الموز والفراولة معاً لمحاربة الشيخوخة المبكرة. الفراولة غنية بفيتامين سي الذي يمنح بشرتك النضارة والشد، ولكنه يساعد أيضاً على إنتاج الكولاجين.

يحتوي الموز على مضادات الأكسدة والمنجنيز وفيتامين B6 وفيتامينC، وكلها تساعد في استعادة مرونة الجلد.

5. عصير الكالي والتوت البري

الكالي هو أحد أنواع الكرنب الأخضر وهو مليء بالمغذيات وبالاقتران مع العنب البري، يجعله عصيراً رائعاً لمكافحة الشيخوخة.

وهو غني بمضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة التي تسرع عملية الشيخوخة وتجعل بشرتك باهتة. كما أنه يحتوي على فيتامينات أ، وك، ود، وكلها مفيدة للبشرة.

اقرئي أيضا : أطعمة سوبر لمكافحة الشيخوخة وعظام صحية