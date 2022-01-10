كورونا تضرب من جديد النجوم

بيروت - نادين محمد - موجة جديدة من فيروس كورونا تحت اسم "أوميكرون" أصبحت متفشية بين المشاهير في كل مكان، حيث أعلن بعضهم إصابتهم بهذا الفيروس.

نستعرض هنا النجوم الذين أصيبوا بمتحور كورونا :

النجمة نجلاء بدر أعلنت عن إصابتها بمتحور كورونا الجديد أوميكرون، وذلك بعد إصابتها بفيروس كورونا من قبل، حيث أكدت إنها أصيبت بالفيروس والمتحور، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

النجم المصري القدير عبد الرحمن أبو زهرة أعلن أيضاً عن إصابته بفيروس كورونا، لينضم لقائمة النجوم الذين تم تأكيد إصابتهم ، وقد أحدث خبر إصابة عبدالرحمن أبو زهرة بكورونا حالة من القلق لدى قطاع كبير من جمهوره ومحبيه الذين سعوا للاطمئنان على حالته.

الإعلامية بسمة وهبة أعلنت أيضا عن إصابتها بفيروس كورونا في رسالة نشرتها عبر حسابها على انستقرام ، حيث أكدت أن رغم إتخاذها كافة الإجراءات الوقائية الا انها أصيبت في النهاية بالمتحور الجديد "أوميكرون".

النجمة هنا الزاهد أصيب بفيروس كورونا مؤخراً بالرغم انها أصيبت به العام الماضي، واحتفلت بذكرى ميلادها وهي في الحجر المنزلي.

تابعوا المزيد من صور نجوم أصيبوا بكورونا من جديد:

