

بيروت - نادين محمد - يقترح بعض الخبراء تمارين رياضية لزيادة الطول للبنات وخصوصاً بعد مرحلة البلوغ. واللافت انه من الممكن القيام بها في المنزل بسهولة ومن دون الحاجة الى الذهاب الى النادي الرياضي. وهي تعود بالفائدة على العمود الفقري على وجه الخصوص. لكن من الافضل قبل فعل هذا استشارة الاختصاصيين من اجل منع اداء الحركات الخاطئة التي تؤدي الى الاصابة وتسبب الاذى.

تمارين تزيد طول البنات

من المفيد التعرف على كيفية ممارسة تمارين لزيادة الطول للبنات. فهي تعمل على تمتين وتقوية العمود الفقري. كما انها سهلة ومن الممكن القيام بها في المنزل.

تمارين التمدد



من اجل زيادة الطول بمعدل 2 الى 3 سنتمترات في مدة قصيرة بشكل طبيعي من المفيد القيام بهذه التمارين بشكل منتظم.

تمرين كوبرا



1 يعمل هذا التمرين على تقوية عضلات الظهر والعمود الفقري. ومن اجل ممارسته يجب اولاً الاستلقاء على البطن.

2 يجب ابعاد القدمين احداهما عن الاخرى ووضع راحتي اليدين على الارض اسفل الكتفين.

3 يتم رفع الصدر الى اعلى قدر الامكان مع رفع الرأس ايضاً والاستناد على رؤوس القدمين.

4 يتم تنشق الهواء بعمق والحفاظ على هذه الوضعية لمدة 15 ثانية قبل استعادة الوضعية الاساسية وتكرار التمرين مرات عدة.



تمرين التمدد الى الامام



1 يتم الجلوس مع مد الساقين الى الامام.

2 يتم مد الذراعين الى الامام ايضاً.

3 من اجل ممارسة هذا التمرين يجب التمدد الى الامام ومحاولة احاطة اصابع القدمين بالذراعين.

4 بعد هذا يتم رفع الذراعين قدر الامكان الى اعلى ثم التمدد الى الامام من اجل لمس القدمين مجدداً. ويجب تكرار هذه الحركة مرات عدة. ومن الممكن القيام بهذا التمرين وقوفاً ايضاً.



تمارين وضعية القط والجمل



1 يجب الركوع مع تثبيت الركبتين وراحتي اليدين على الارض.

2 يتم بعد هذا رفع الظهر الى اعلى قدر الامكان مع الحفاظ على هذه الوضعية لمدة 5 ثوان.

3 من المفيد ايضاً جعل الظهر يأخذ شكل القوس على ان يتجه اولاً الى اعلى ثم الى اسفل. ومن الضروري تغيير الوضعية ببطء من اجل عدم تعريض عضلات الظهر للاذى.

4 يتم تكرار التمرين 10 مرات.

تمرين العقلة



يعتبر من افضل تمارين لزيادة الطول للبنات بعد البلوغ. ومن اجل القيام به يجب استخدام ماسورة مثبتة على الجدار.

1 يتم الوقوف امام الماسورة ومد اليدين والامساك بها بواسطة القبضتين.

2 من المفيد جذب الجسم الى اعلى مع الاستناد على رؤوس القدمين. ويجب الحفاظ على هذه الوضعية لمدة تراوح بين 15 و20 ثانية قبل استعادة الوضعية الاساسية.

تمرين رفع الحوض



1 يجب الاستلقاء على الظهر مع طي الركبتين والاستناد على اسفل القدمين.

2 يتم رفع الجذع والجزء الاسفل من الجسم الى اعلى قدر الامكان. ويجب الحفاظ على هذه الوضعية لمدة لا تقل عن 10 ثوان.

3 يجب الحفاظ على هذه الوضعية لمدة 10 ثوان قبل استعادة الوضعية الاساسية. ومن المهم تكرار التمرين من 15 الى 20 مرة.

تمرين القفز على الحبل لزيادة الطول



من المفيد جداً ممارسة هذا التمرين يومياً لأنه مفيد جداً في حال الرغبة في الحصول على طول اضافي بعد البلوغ. لكن من الضروري فعل هذا بالطريقة الصحيحة اي مع الحفاظ على وضعية ظهر مستقيمة ومع شد الساقين الى اسفل قدر المستطاع.

تمرين مد الساقين



هو من افضل 7 تمارين لزيادة الطول للبنات واكثرها فائدة. ومن اجل القيام به يجب اداء هذه الحركات السهلة.

1 يجب الاستلقاء على الارض مع رفع القدمين والساقين والارداف الى اعلى قدر الامكان.

2 يجب الحفاظ على هذه الوضعية لمدة لا تقل عن 5 ثوان ثم استعادة الوضعية الاساسية وتكرار التمرين 20 مرة.



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