شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المشروب "الأسود" الدافئ الذى يحمى من أمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض القلب هو أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في جميع أنحاء العالم، وارتفاع ضغط الدم هو أحد عوامل الخطر للإصابة بأمراض القلب، ووفقًا لتقرير موقع "إكسبريس" هناك مشروب واحد يمكن أن يحمي من هاتين المشكلتين الصحيتين.

هناك بعض خيارات نمط الحياة التي يمكن أن تساهم فى الوقاية من الأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية وغيرها، من اتباع نظام غذائي صحي إلى ممارسة الرياضة، فإن العناية بالجسم هي إحدى الطرق لتقليل مخاطر تعرضك لمشاكل صحية خطيرة.

لا تزال أمراض القلب الحالة الصحية الأكثر تهديدًا للحياة، حيث تم تصنيف هذه الحالة على أنها السبب الرئيسي للوفاة من قبل منظمة الصحة العالمية، ويمكن أن تكون ناجمة عن ارتفاع ضغط الدم غير المعالج.

وهناك مشروب يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بهذين النوعين وهو الشاي الأسود، حيث وفقًا لدراسة نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، فإن الشاي الأسود يعد خيارًا جيدًا لخفض ضغط الدم المرتفع.

تشير الدراسة إلى أن الاستهلاك المنتظم لهذا المشروب الساخن يمكن أن يخفض ارتفاع ضغط الدم على الفور، حيث تناول المشاركون في الدراسة ثلاثة أكواب من هذا المشروب الأسود يوميًا وتمكنوا من متابعة النتائج لمدة ستة أشهر بناءً على مستويات ضغط الدم ومعدل ضربات القلب.

وأكدت دراسة أخرى، نُشرت في مجلة PLOS One، هذا الإدعاء، حيث تقول "على الرغم من أن التأثير ضئيل، إلا أنه قد يكون مهمًا لصحة القلب والأوعية الدموية.

عندما يتعلق الأمر بخطر الإصابة بأمراض القلب والشاي الأسود، تقدم المجلة الأمريكية للطب الإجابة، حيث وجد بحثهم أن تناول هذا الشاي بانتظام قد يساعد في تقليل عوامل الخطر المختلفة لأمراض القلب، مثل ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم وارتفاع مستويات الدهون الثلاثية والسمنة.

وجدت دراسة أخرى في المجلة الأوروبية للتغذية السريرية، أن أولئك الذين يشربون ثلاثة أكواب من الشاي الأسود يوميًا لديهم خطر أقل بنسبة 11 في المائة للإصابة بأمراض القلب.

الشاي الأسود غني بمضادات الأكسدة التي تسمى الفلافونويد، حيث تحتوي هذه المركبات على خصائص مفيدة مضادة للالتهابات وتحمي خلايا الجسم من الأكسدة، كما تم ربطها أيضًا بتحسين صحة القلب، وفقًا للمكتبة الوطنية للطب.

واختلف عدد الأكواب الموصى بها من الشاى الأسود يوميًا، في جميع الدراسات، ولكن الغالبية نظرت إلى كميات أكبر من ثلاثة إلى خمسة أكواب في اليوم.



الشاى الأسود يحمي من أمراض القلب