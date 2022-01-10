شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يساعد الفلفل الأسود والقرنفل فى تعزيز المناعة ضد سلالات كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع ظهور المتغير الجديد من كورونا "أوميكرون"، فإن التباعد الاجتماعي أصبح مهماً للغاية جنبًا إلى جنب مع العناية الجيدة بالصحة وإجراءات الوقاية وتعزيز المناعة، لذلك يجب علينا اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بشكل كافٍ، ويشير موقع "تايمز أوف انديا" إلى ضرورة إضافة القرنفل والفلفل الأسود إلى النظام الغذائي لعدة أسباب.

دفعنا وباء كورونا إلى إدراك أهمية التوابل والأعشاب الموجودة منذ قديم الأزل فى تعزيز المناعة، ويعتبر القرنفل والفلفل الأسود والقرفة والكمون والحبهان من المكونات الرئيسية التي لها العديد من الفوائد الصحية وتوجد في كل منزل، لذلك كيف يمكنك دمج الفلفل الأسود والقرنفل في نظامك الغذائي لتعزيز المناعة؟

ما هى فوائد الفلفل الأسود؟

إنها واحدة من أكثر البهارات شيوعًا ولها نكهة حادة وحارة إلى حد ما، كما له خصائص مضادة للالتهابات تتحكم في الأمراض مثل التهاب المفاصل والأمراض الجلدية وينظم مستويات السكر في الدم والكوليسترول على حد سواء، ومن المعروف أيضًا أن التوابل متعددة الاستخدامات تعزز امتصاص العناصر الغذائية وصحة الأمعاء.

كيف يمكنك إضافة الفلفل الأسود إلى نظامك الغذائي اليومي؟

إن إضافة الفلفل الأسود إلى نظامك الغذائي اليومي أمر سهل ويمكن القيام به دون الكثير من المتاعب، حيث يمكن إضافته للمشروبات الدافئة التى نتناولها بشكل يومي مثل الشاي والقهوة، كما يمكنك إضافة الفلفل الأسود إلى السلطات والتتبيلات والشوربات.

ما هى فوائد القرنفل؟

الفوائد الصحية العديدة للقرنفل تجعله أحد التوابل متعددة الاستخدام، كما أنه متاح بسهولة ويمكن دمجه في النظام الغذائي اليومي، فهى غنية بفيتامين K والمنجنيز والألياف، ويحتوي القرنفل على مضادات الأكسدة ويثبت فعاليته في مكافحة السرطان، بالإضافة إلى ذلك، فهو يعزز صحة العظام ويُنظم مستويات السكر في الدم.

كيف يمكنك إضافة القرنفل إلى نظامك الغذائي اليومي؟

من السهل إضافة القرنفل إلى نظامك الغذائي اليومي، حيث يمكن إضافة القرنفل المطحون إلى العديد من أنواع الخضار لأنه يضيف النكهة والمذاق، ويعد إضافته أيضًا إلى الماء المغلي أثناء تحضير الشاي طريقة رائعة، كما يعد إضافته إلى الأرز طريقة رائعة للحد من برودة الأرز التي تؤثر على الجهاز التنفسي، خاصة خلال فصل الشتاء.

هناك طريقة أخرى رائعة يمكنك من خلالها تناول القرنفل وهي صنع مشروب التخلص من السموم، حيث يمكن إضافة التوابل مثل القرنفل وغيرها حسب الذوق والكمية، ومجرد تناول فصين مع العسل في وقت مبكر من الصباح يمكن أن يساعد في تعزيز جهاز المناعة لدينا.