شكرا لقرائتكم خبر عن للحفاظ على بشرة صحية.. التزمِ بالنوم 8 ساعات واستخدمِ المرطب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحفاظ على صحة البشرة أمر مهم للغاية، وهناك بعض الأشياء البسيطة التى يمكننا الالتزام بها وتطبيقها للحصول على بشرة صحية أكثر نضارة، وفقًا لتقرير موقع "Onlymyhealth".

غسل الوجه مرتين يوميًا على الأقل

للحصول على بشرة صحية ونقية، يجب أن تغسل كل ما يتراكم على سطح بشرتك، والذى قد يسبب انسداد مسام الجلد، ولا يجعله باهت المظهر فحسب، بل سيؤدي أيضًا إلى ظهور مشاكل مثل حب الشباب والحساسية.

اتباع نظام غذائى صحي ومتوازن

في الواقع، كل ما تأكله له تأثير مباشر على بشرتك، وبالتالي، فإن تناول الطعام الصحي وزيادة اعتمادك على الفاكهة سيساعد بشرتك على المدى الطويل، مع ضرورة التقليل من المشروبات التى تحتوى على الكافيين لأنه قد يلحق أضرارًا جسيمة ببشرتك.

حافظ على رطوبتك

شيء واحد لا يمكنك تخطيه هو شرب 3 لترات من الماء كل يوم بغض النظر عن الطقس، حيث أن الحفاظ على رطوبتك أمر مهم للغاية بالنسبة لصحة بشرتك، ويمكن أن يساعدك شرب الماء في التخلص من السموم التي تزيل جميع البثور والنتوءات من سطح بشرتك.

نظام للعناية بالبشرة

حتى لو كان يشمل فقط غسل وجهك وترطيبه، فإنه يحتوي على نظام للعناية بالبشرة، بهذه الطريقة يمكنك الالتزام بطقوس معينة للحفاظ على بشرتك ويجب عليك الالتزام بها يوميًا قبل النوم أو بدء يومك.

النوم جيدًا

عواقب عادات نمط حياتك السيئة تظهر بوضوح على بشرتك، لذلك من المهم الحصول على نوم عميق لمدة 8 ساعات على الأقل، للحصول على بشرة صحية ومتوهجة، كما يجب تجنب نمط النوم غير المنتظم ولا تدع عملك يسبب لك الكثير من التوتر.

الترطيب

بغض النظر عن نوع بشرتك، فإن الترطيب أمر مهم للغاية للجميع، حيث يتجاهل العديد من الرجال والنساء المرطب لمجرد أن بشرتهم دهنية، ولكن هذا لا يعني أنك لست بحاجة إلى الترطيب، ولكن فقط تحتاج مرطب يكون أكثر تسامحًا على بشرتك، فإذا كنت ممن لديهم بشرة جافة، فإن الترطيب بزيت جوز الهند يمكن أن يكون أفضل بالنسبة لك.