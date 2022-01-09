اعرف فوائد تناول القهوة السوداء على صحتك

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القاهرة - سامية سيد - القهوة السوداء من المشروبات التي يتم استهلاكها على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، على الرغم من أن القهوة السوداء منخفضة السعرات الحرارية ، إلا أنها تحتوي على مادة الكافيين وبعض العناصر الغذائية.

فوائد القهوة السوداء

وحسب ما ذكره موقع healthline فإن فوائد القهوة السوداء هى:

1:يمكن أن تساعد في منع السرطان، تظهر بعض الأدلة أن شرب القهوة قد يقلل من خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان، حيث أثبتت الدراسات ان القهوة السوداء ققللت خطر الإصابة بسرطان الكبد وسرطان بطانة الرحم.

2:قد تحمي من الأمراض العصبية التنكسية

تستخدم القهوة على نطاق واسع لتعزيز اليقظة حيث يحتوى الكافيين على منشط الذهن ، أو مادة محفزة للدماغ، ولهذا السبب ، يتكهن العديد من الباحثين فيما إذا كان المشروب يمكن أن يحمي من مرض الزهايمر والتدهور المعرفي المرتبط بالعمر.

3:يمكن أن تمنع تليف الكبد

يبدو أن القهوة توفر بعض الحماية ضد سرطان الكبد وتليف الكبد ، وهو نوع من مرض الكبد المزمن في المرحلة المتأخرة والذي يتميز بالتليف، لاحظت العديد من الدراسات كيف أن تناول القهوة قد يحسن صحة الكبد، على سبيل المثال ، وجدت إحدى الدراسات التي أجريت على الأشخاص المصابين بأمراض الكبد أن أولئك الذين شربوا 4 أكواب (960 مل) من القهوة يوميًا كانوا أقل عرضة للإصابة بتليف الكبد من أولئك الذين لم يشربوا القهوة .

4:يمكن أن تحسن المزاج والتركيز

تستخدم القهوة السوداء على نطاق واسع للطاقة، حيث أثبتت بعض الابحاث والدراسات انها تعمل على تحسين المزاج والمساعدة على التركيز.

5:تقلل من خطر الإصابة بمرض السكري

قد يساعد استهلاك القهوة أيضًا في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثانى