لماذا يجب إجراء أشعة الرنين المغناطيسى على الساق؟

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القاهرة - سامية سيد - تستخدم آشعة الرنين المغناطيسي لفحص الساق وقد يشمل ذلك الكاحل والقدم والأنسجة المحيطة، كما ينشئ التصوير بالرنين المغناطيسي للساق صورًا للركبة، من خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على استخدامات آشعة الرنين المغناطيسي لفحص الساق، بحسب موقع ucsfhealth.

لماذا يتم إجراء آشعة الرنين المغناطيسى على الساق؟

يوفر هذا الاختبار صورًا مفصلة لأجزاء الساق التي يصعب رؤيتها بوضوح في الأشعة المقطعية، وقد يطلب طبيبك إجراء تصوير بالرنين المغناطيسي للساق إذا كان لديك:

-كتلة يمكن الشعور بها في الفحص البدني

-اكتشاف غير طبيعي في الأشعة السينية أو مسح العظام

-عيوب خلقية في الساق أو الكاحل أو القدم

-آلام العظام والحمى

-عظم مكسور

-قلة حركة مفصل الكاحل

-ألم أو تورم أو احمرار في الساق

-احمرار أو تورم مفصل الكاحل

-آلام الساق وتاريخ الإصابة بالسرطان

-ألم في الساق أو القدم أو الكاحل لا يتحسن بالعلاج

-عدم استقرار الكاحل والقدم

ماذا تعني النتائج غير الطبيعية لآشعة الرنين المغناطيسى على الساق

قد تكون النتائج غير الطبيعية بسبب:

-التغيرات التنكسية بسبب تقدم العمر

-خراج

-التهاب وتر العرقوب

-التهاب المفاصل

-عظم مكسور أو كسر

-عدوى في العظام

-إصابة الرباط أو الأوتار أو الغضروف

-تلف العضلات

-تنخر العظم

-تمزق اللفافة الأخمصية ( كعب القدم)

-ضعف وتر قصبة الساق الخلفي

- تمزق وتر العرقوب في منطقة الكاحل

-ورم أو سرطان في العظام أو العضلات أو الأنسجة الرخوة