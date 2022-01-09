شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها الآيس كريم.. أفضل الأطعمة المفيدة للمصابين بمتحور أوميكرون (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يبدو أن متحور أوميكرون فاقم عدد الإصابات بفيروس كورونا فى مختلف دول العالم، وقد يواجه المريض صعوبة فى تناول الكثير من الأطعمة المعتادة، لذلك يؤكد المتخصصون في مجال الصحة أن أبرز أعراض الإصابة بآلام الحلق، ما يجعل المريض لا يرغب في تناول الطعام.
ويقدم الخبراء بعض الأطعمة السهلة والبسيطة فى إعدادها للمصابين بمتحور أوميكرون لإمدادهم بالعناصر الغذائية اللازمة، وأيضا تكون من السهل بلعها، نستعرضها فى الإنفوجراف التالى.
الزبادى:
ينصح الدكتور بوب روبرت مدير معهد المناعة الذاتية في سانت جوزيف هيلث ومؤلف كتاب المناعة القوية، بتناول الزبادي، لأنه من أفضل الأغذية التي يمكن تناولها أثناء الإصابة بأوميكرون، وذلك وفقا لما ذكره موقع Eat this,Not That.
الآيس كريم:تناول الآيس كريم قد يكون خيارا جيدا، ولكن مع الحذر إذا كان الشخص مصابا بالسكري، فالمثلجات تحتوي على الجلوكوز والبروتين ما يساعدك المريض في الحفاظ على وزنه، لاسيما أن معظم المصابين بفيروس كورونا يفقدون وزنهم.
شوربة الدجاج بالخضروات:
ينصح المختصون بالإكثار من السوائل، خصوصا الشوربة التي تحتوي على البروتين والخضراوات، مما يساعد في تزويد الجسم ببعض العناصر الغذائية التي يحتاجها أثناء محاربة العدوى.
المكرونة:
تناول طبق المكرونة المفضل لديك مع نوع من البروتين(لحوم أو غيره) وصلصة الطماطم يعتبر وجبة جيدة خصوصا بعد أن تبدأ الأعراض في الاختفاء.
البروكلي والكرنب:كذلك من الأطعمة المفيدة أيضاً، الخضروات المطبوخة بكل أشكالها وأبرزها البروكلي والكرنب.
مخفوق البروتين بالفانيليا أو الشيكولاتة:
ينصح الخبراء بتناول مخفوق البروتين بالفانيليا أو الشوكولاتة، مؤكداً أنه خفيف على المعدة مقارنة بالعصير، ويعزز البروتين في الجسم.