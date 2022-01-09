شكرا لقرائتكم خبر عن مع انخفاض الحرارة.. نصائح تساعدك على الشعور بالدفء فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم، انخفاضا ملحوظا في درجة الحرارة وطقس بارد نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشديد البرودة ليلاً على كل الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء، نقدم لكم نصائح تساعدك على الشعور بالدفء مع انخفاض الحرارة، بحسب موقع "healthline".

نصائح لتدفئة جسمك مع برودة الطقس الأنشطة البدنية

يمكن أن تزيد الأنشطة البدنية من تدفق الدم وتساعد جسمك على الشعور بالدفء، ولكن ليست كل الأنشطة البدنية ترفع درجة حرارة الجسم إليك بعض الأنشطة التي يمكنك تجربتها لتدفئة جسمك:

المشي

إذا كنت بحاجة إلى العمل في الخارج أو كان عليك فقط الحصول على بعض الهواء النقي، فإن المفتاح هو الاستمرار في الحركة.

يمكن أن يساعد المشي في الحفاظ على درجة حرارة جسمك من الانخفاض، لأن المشى يحرك الدم في جسمك.

2-ضع يديك تحت الإبط

قد تكون أصابع يديك وقدميك هي الأجزاء الأولى من جسمك التي تبدأ في الشعور بالتنميل من البرد لكن جسمك يحتوي على مركز تدفئة مدمج - وهو الإبطين وضع يديك تحت الإبطين يدفئ أصابعك وجسمك.

3- طبقات من الملابس

يمكن أن يؤدي ارتداء عدة طبقات من القماش إلى حبس حرارة جسمك بالقرب من جسمك ويساعدك على الشعور بالدفء.

استخدم قبعة أو قفازات إذا كانت متوفرة وارتداء قبعة هو الطريقة الوحيدة لتدفئة هذا الجزء من جسمك.

إذا تمكنت من تغطية يديك وقدميك ورأسك بشيء دافئ، يمكنك الحفاظ على درجة حرارة جسمك الأساسية بشكل أفضل.

4- أطعمة لتدفئة جسمك

هناك أيضًا بعض الأطعمة والمشروبات التي يمكنك تناولها لتدفئة نفسك.

-الشاي الساخن أو القهوة

يمكن لمشروب دافئ ومهدئ أن يشعر جسمك بالدفء بسرعة.

يمكن أيضًا أن يضيف البخار الناتج عن الشاي الساخن أو القهوة الدفء إلى وجهك، كما أن الإمساك بكوب دافئ يساعد في تسخين يديك أيضًا.

الحساء

يمكن أن يكون لتناول الحساء تأثير مشابه للشاي أو القهوة ، حيث يعمل على تدفئة جسمك أثناء تناوله.

الخضروات المشوية

قد يساعدك تناول الأطعمة الغنية بالألياف والتي تستغرق وقتًا أطول للهضم على الشعور بالدفء.

يمكن للبطاطا الحلوة أو القرع ، أو القرنبيط أن يشعرك بالدفء على المدى القصير أثناء خبزها، كما تجعلك تشعر بالشبع والدفء أثناء الهضم.

البروتين والدهون

يستغرق البروتين وقتًا أطول للهضم من الكربوهيدرات ، ويحتاج جسمك إلى طبقة من دهون الجسم مشتقة بشكل أفضل من الدهون والبروتينات.

قد لا يؤدي تناول المكسرات أو الأفوكادو أو البذور أو الزيتون أو السلمون أو البيض المسلوق إلى تسخينك على الفور ، ولكن تضمينها بانتظام في نظامك الغذائي مفيد لصحتك العامة.

الحديد

يمكن أن يقلل تناول الأطعمة التي تحتوي على الحديد من فرص إصابتك بفقر الدم يؤدي فقر الدم إلى الشعور بالبرد في كثير من الأحيان ، لذا فإن زيادة تناول الحديد من خلال مصادر الطعام لن يضر.

المحار واللحوم الحمراء والفاصوليا والبروكلي كلها غنية بالحديد.

الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية

قد يتسبب قضاء الوقت في درجات حرارة منخفضة في الداخل والخارج في احتياج جسمك لمزيد من السعرات الحرارية.

في حين أنه لا ينبغي أن يكون عذرًا للانغماس خلال أشهر الشتاء، إلا أن تناول الأطعمة المغذية والسعرات الحرارية الكثيفة قد يساعدك على البقاء أكثر دفئًا خلال الأشهر الباردة.