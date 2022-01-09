شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى العلاقة بين الحالة النفسية واضطرابات الغدة الدرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الغدة الدرقية تعد من أهم أعضاء الجسم المسئولة عن تنظيم الهرمونات والبناء، ومن أبرز الأعراض التي تشير إلى أن هذا الشخص يعاني من مشكلة فيها هي التعرض لزيادة في ضربات القلب، وأيضًا تساقط الشعر وزيادة أو نقصان في الوزن، والقلق والعصبية المفرطة، وحدوث إضطرابات نفسية كثيرة.

وهنا يجب طرح سؤال مهم، هل الإصابة بالغدة الدرقية من الأمور المسببة لحدوث إضطرابات نفسية؟..حسب ما ذكره موقع "health"، أن هناك علاقة وثيقة بينهما، لأن الغدة الدرقية تقوم بفرز هرمونات بالجسم تتأثر بشكل مباشر عند حدوث أي إضطرابات.

فنجد أن الأشخاص المصابون بفرط نشاط الغدة الدرقية يعانون بشكل مباشر من تقلب في المزاج، ويشعرون بالقلق، والعصبية، والخمول، والاكتئاب، واضطراب النوم، وهذا عكس ما يشعر به الأشخاص المصابون بقور الغدة الرقية، فهمة يشعرون بصعوبة وضعف في التركيز والذاكرة، بالإضافة للأعراض السابق ذكرها.

ويكون السبب الرئيسي في حدوث إضطرابات نفسية نتيجة الإصابة بالغدة الدرقية هو حدوث ارتفاع مستويات هرمون الغدة الدرقية عن الحد الطبيعي في حالات فرط النشاط، أو العكس أي إنخفاض نسبة الهرمون في الجسم.