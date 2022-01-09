شكرا لقرائتكم خبر عن هل القىء والزغللة من أعراض النزيف الداخلى؟.. اعرف الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعرض البعض للإصابة بالنزيف الداخلي نتيجة لحدوث حادث أو خبطة شديدة، فهذه الأسباب التي تعلمها جميعًا، ولكن في حقيقة الأمر يتعرض البعض للإصابة بالنزيف الداخلي بسبب الإصابة باضطرابات في الدم أو التعرض لكسر في الجسم.

وقدم التقرير المنشور عبر موقع "healthline" بعض الأعراض والعلامات التي توضح حقيقة الإصابة بنزيف داخلي ومنها:

- الدوخة تعد من الأعراض الأكثر شيوعًا وتدل على النزيف الداخلي، والسبب فقدان كمية كبيرة من الدم بشكل مفاجئ، ولذا يجب الذهاب فورا علي المستشفي لإجراء اللازم.

-يتعرض الأشخاص المصابون بنزيف داخلي للشعور بضيق في التنفس، وأيضًا يكون السبب فقدان كمية كبيرة من الدم الغني بالأكسجين.

-الشعور بتنميل في اليدين والقدمين يعد من أبرز علامات الإصابة بنزيف داخلي في الجسم، والسبب يرجع لفقدان نسبة كبيرة من الدم المحمل بالأكسجين الذي يساعد في تنشيط وتجديد الدورة الدموية بالجسم.

-زغللة في الرؤية تعد من أبرز الأعراض التي تشير إلي الإصابة بنزيف داخلي، وخاصة إذا كانت الخبطة في الرأس وقد تكون علامة علي الإصابة بنزيف في المخ.

-الرغبة الملحة في القيء والغثيان تعد من أبرز الأعراض المشيرة إلي الإصابة بنزيف الداخلي، وقد تكون علامة علي الإصابة بنزيف في الجهاز الهضمي.