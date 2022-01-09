شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو الريجيم الكيميائي؟.. تعرف على إيجابياته وسلبياته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من بين الحميات الغذائية المختلفة المتاحة لإنقاص الوزن، قد لا تعرف أيهما المناسب لك بينما يمكن مواكبة بعض الأنظمة الغذائية على المدى الطويل مثل النظام الغذائي النباتي وما إلى ذلك ، ويحتاج البعض الآخر إلى التغيير من وقت لآخر لضمان تزويد الجسم بجميع العناصر الغذائية الأساسية .

ولكن هل سمعت عن النظام الغذائي الكيميائي؟

النظام الغذائي الكيميائي - التعريف والإيجابيات والسلبيات

وفقا لتقرير موقع " healthline"، أصبح النظام الغذائي الكيميائي شائعًا بسبب الأدلة القصصية حول فعالية هذا النظام الغذائي في إنقاص الوزن، وبينما قد يوافق البعض على ذلك ، يتجاهله البعض الآخر لكونه غير صحي وعديم الجدوى.

النظام الغذائي الكيميائي هو نظام غذائي مدته أسبوع واحد يتضمن استهلاك الأطعمة المعروفة بفوائدها في حرق الدهون بناءً على التركيب الكيميائي، وفيما يلي بعض الأطعمة التي يمكنك تناولها أثناء اتباع نظام غذائي كيميائي:

تفاح

لحم طري

خيار

زيت الزيتون

شاي أخضر

الأطعمة المقلية

اللحوم الدهنية

المشروبات الغازية

بوظة

بطاطا

فيما يلي بعض الأطعمة التي يجب تجنب تناولها أثناء اتباع نظام غذائي كيميائي:

قد يبدو هذا نظامًا غذائيًا ممكنًا ولكنه ليس للجميع. تابع القراءة للتعرف على إيجابيات وسلبيات النظام الغذائي الكيميائي:

إيجابيات النظام الكيمائي:

فيما يلي بعض مزايا هذا النظام الغذائي:

مصنف جيدًا وواضح يمكن أن يقضي على فرصة التردد .

أثبتت الأنظمة الغذائية منخفضة السعرات أنها فعالة ضد فقدان الوزن .

يستمر النظام الغذائي الكيميائي لمدة أسبوع فقط مما يسمح للناس بالتجربة والنظام الغذائي .



السلبيات: فيما يلي بعض عيوب هذا النظام الغذائي:

يمكن أن يتسبب هذا النظام الغذائي في استهلاك غير صحي للسعرات الحرارية التي قد لا تكون قادرة على تلبية متطلبات السعرات الحرارية اليومية، علاوة على ذلك، يمكن لهذا النظام الغذائي أن يمنع الحصول على جميع العناصر الغذائية الأساسية من الطعام.

هو نظام غذائي مقيد للغاية وغير مستدام قد ينتهي به الأمر إلى صعوبة مواكبة ذلك.

لا يأخذ هذا النظام الغذائي في الاعتبار عوامل مختلفة لفقدان الوزن بما في ذلك نوع الجسم ، والصحة الأساسية ، والجنس ، والعمر ، وما إلى ذلك.