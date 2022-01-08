شكرا لقرائتكم خبر عن أمراض تمنعك من ممارسة الرياضة.. أبرزها نزلات البرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كت من عشاق ممارسة الرياضة، فأحذر هناك بعض الأمراض التي تصاب بها تمنعك من ممارستها في حالة الإصابة، لأنها تزيد من فرص تعرضك للعديد من المشاكل الصحية التي يبجب الابتعاد عنها وتجنبها حتي لا تتعرض لأي مضاعفات صحية.

ويقدم التقرير المنشور عبر موقع "healthline" أبرز هذه الأمراض التي تمنعك من مسارية الرياضة، ومنها:

-ارتفاع حرارة الجسم:

القيام بممارسة الرياضة وأنت تعاني من ارتفاع في حراراة الجسم تتسبب في شعورك المضاعف بالتعب الشديد، لأن الجهاز المناعي يقوم بتنشيط نفسه للتخلص من العودي الموجودة في الجسم، وقد تعرضك للإصابة بالجفاف.

-الإصابة بنزلات البرد:

عند الإصابة بنزلات البرد وممارسة الرياضة فأنت تتعرض للعديد من المضاعفات الصحية، وتنتكس بكل سهولة، وقد تكون سببا لإنتقال العدوي للأخريين، ولذا عليك الراحة حتي يتم الشفاء.

-مرضى الربو:

عند التعرض لنوبة الربو الشديدة عليهم تجنب ممارسة الرياضة، لأن القيام بأي مجهود يكون السبب في تفاقم الأعراض بشكل كبير، وعلي مريض الربو التحدث مع الطبيب الممارسة لحالته الصحية، للتعرف علي أفضل الرياضات المسموحة له ولا تشكل له أي مضاعفات صحية.