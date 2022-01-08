شكرا لقرائتكم خبر عن هل تأكل بشكل صحى.. 5 علامات تدل على تناولك نظاما غذائيا سيئًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل كنت دائمًا متعبًا مؤخرًا ولكن لا تعرف السبب؟ يمكن أن يكون علامة على اتباع نظام غذائي غير صحي، يمكن أن يكون نظامك الغذائي عاملاً حاسمًا في كيف ستكون صحتك الجسدية والعقلية على مدار اليوم.

عندما لا يكون الجسم قادرًا على تلبية متطلباته الغذائية، يبدأ في الذبول ببطء ومع ذلك، وبقدر ما قد يكون خفيًا، فإن جسم الإنسان لديه طريقته في الإبلاغ عن الأخطاء، تحتاج فقط إلى معرفة مكان البحث عنها.

علامات سوء التغذية

فيما يلي وفقا لموقع "healthline" بعض المؤشرات الدقيقة لنظام غذائي سيء:

أصبحت إجراءات العناية بالبشرة والشعر غير مجدية:

تحتاج صحة الجلد والشعر إلى رعاية وتغذية هائلة، عندما يفشل الجسم في تحقيق المتطلبات الغذائية اللازمة، يمكن ملاحظة التأثير على الشعر والجلد، تشمل علامات النظام الغذائي السيئ، نقص البروتين والفيتامينات، على الجلد والشعر، استمرار جفاف الجلد وتشققه، وزيادة الهالات السوداء والخطوط الدقيقة، وعلامات الشيخوخة المبكرة، وشعر هش، وتساقط الشعر.

لا يمكنك التركيز

تعمل الصحة العقلية والجسدية بشكل متزامن لإكمال المهام العادية، يمكن أن ينعكس الضرر الذي يلحق بأحد على الآخر، في حالة عدم كفاية تغذية الدماغ ، يمكن أن يتوقف عن العمل بشكل فعال مسببًا مضاعفات معرفية مختلفة، ويؤثر نقص العناصر الغذائية المعززة للدماغ مثل أحماض أوميجا 3 الدهنية، على المهارات المعرفية تشمل انخفاض مدى الانتباه ، وعدم القدرة على الحفظ وما إلى ذلك.

سوء صحة فمك

هل تعلم أن صحة فمك يمكن أن تظهر مضاعفات صحية على فمك، فقد وجد أن النظام الغذائي غير الصحي، الغني بالسكر وقليل العناصر الغذائية مثل الكالسيوم ، يمكن أن يزيد من حالات تسوس الأسنان ورائحة الفم الكريهة وتورم / نزيف اللثة.

ضعف مناعتك

تعتمد مناعتك بشكل كبير على نوع النظام الغذائي الذي تتناوله، يمكن أن يؤدي النظام الغذائي غير الصحي، الذي يفتقر إلى العناصر الغذائية الأساسية، إلى ضعف المناعة ما قد يؤدي إلى عدم القدرة على التعافي والصحة من الإصابات، وزيادة المرض، وما إلى ذلك.

تضرر صحة الجهاز الهضمي

يلعب نظامك الغذائي دورًا رئيسيًا في تنظيم صحة الجهاز الهضمي، حيث تتأثر ميكروبيوم الأمعاء الصحي، باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الجهاز الهضمي، بشكل كبير من خلال النظام الغذائي، علامة على اتباع نظام غذائي غير صحي، ونقص الألياف والماء، على صحة الجهاز الهضمي تشمل ارتداد الحمض، والإمساك المستمر، والانتفاخ، والبطن، وعدم الراحة، إلخ.