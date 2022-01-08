شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» توضح أنواع وأعراض الأمراض الفيروسية المصاحبة للشتاء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت وزارة الصحة، الفرق بين الأمراض الفيروسية المصاحبة لفصل الشتاء، وأعراض كل منها، خاصة مع انخفاض درجة حرارة الأجواء.

وأشارت الوزارة، عبر حسابها في “تويتر”، إلى أن الأمراض الفيروسية المصاحبة للشتاء تشمل ما يلي:

1- نزلات البرد

2- الانفلونزا

3- كورونا “كوفيد 19

وبينت “أنه من الصعب التفريق بينهم من حيث الأعراض لأنه قد تكون أعراض الإنفلونزا أو كورونا خفيفة أو شديدة”.

وأشارت إلى أن أعراض نزلات البرد تشمل “العطاس، وسيلان أو انسداد الأنف”، بينما تشمل أعراض كورونا ضيق تنفس، وفقد حاسة الشم والتذوق، واحتقان في الحلق”، بينما الإنفلونزا تشمل “صداع، خمول عام بالجسم، قشعريرة وشعور بالبرد”.