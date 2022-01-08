تجهزوا للمتحور الجديد.. “دلتاكرون”!!

كتبت أسماء لمنور في السبت 8 يناير 2022 07:16 مساءً - منذ 25 دقيقة

يبدو أن العالم قد تحول بشكل كامل لترقب ومواجهة متحورات كورونا الجديدة، التي قد تباغتنا في أي وقت، ومن أي مكان في العالم.

وقد أعلن فريق من العلماء في قبرص، عن اكتشاف نسخة جديدة من فيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19” تعد “مزيجا” من متحوري “دلتا” و”أوميكرون” اللذين أثارا حسب منظمة الصحة العالمية، “تسونامي” إصابات بالمرض.

ذكر مدير مختبر التكنولوجيا الحيوية وعلم الفيروسات الجزيئية بجامعة قبرص، ليونتيس كوستريكيس، في مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت، أن المتحور الجديد، الذي أطلق عليه اسم “دلتاكرون”، له أساس جيني مماثل لنسخة “دلتا” لكنه يتضمن أيضا طفرات عديدة يحتوي عليها متغير “أوميكرون”.

وتابع كوستريكيس: “لقد عثرنا على عدد كبير من الطفرات التي تم تسجيلها سابقا فقط في حالات الإصابة بسلالة أوميكرون”.

وأوضح عالم الفيروسات القبرصي الذي ترأس سابقا المجلس العلمي التشاوري الخاص بمكافحة الجائحة لدى حكومة البلاد، أنه تم رصد 10 طفرات في العينات المجموعة في قبرص من أصل حوالي الـ30 التي تتضمنها سلالة “أوميكرون”.

وأضاف عالم الفيروسات أنه تم العثور على ما يسمى بسلالة “دلتاكرون” في 25 عينة مأخوذة في الجزيرة، 11 منها لأشخاص تم نقلهم إلى المستشفى بسبب إصابتهم بأعراض “كوفيد -19″، و14 عينة لدى سكان عاديين.