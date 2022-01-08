شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التنفيذى لشركة Moderna: ستكون هناك حاجة إلى جرعة رابعة من لقاح كورونا هذا الخريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ستيفان بانسل، الرئيس التنفيذي لشركةModerna ، إن الأشخاص الذين حصلوا على جرعة معززة ضد فيروس كورونا "الجرعة الثالثة" سيكون لديهم على الأرجح حماية كافية للحصول عليهم خلال الشتاء، لكنهم قد يحتاجون إلى جرعة رابعة بعد بضعة أشهر.

وأضاف رئيس شركة Moderna وفقا لتقرير موقع " نيويورك بوست" قال إن فعالية المعززات ستنخفض على الأرجح بمرور الوقت ، كما حدث مع الجرعتين الأوليين.

هناك حاجة إلى أدلة أقوى لاتخاذ قرار بشأن جرعة رابعة

لكن الدكتور أنتوني فوسي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية الأمريكية، يعتقد أنه من السابق لأوانه الحديث عن جرعة رابعة، على الأقل من جانب الولايات المتحدة.

قال مدير مركز السيطرة على الأمراض، الدكتور روشيل والينسكي، أنه في الوقت الحالي، يبدو أن الجرعات الثالثة توفر "حماية دائمة" وفقط عندما تتوفر البيانات عن الجرعات الرابعة، ستفحص الوكالة وتفكر فيما إذا كانت هناك حاجة إليها على الصعيد الوطني.

في الآونة الأخيرة، أخبر السير أندرو بولارد، رئيس اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين(JCVI) ، وسائل الإعلام أن "هناك حاجة إلى مزيد من الأدلة القوية" قبل طرح لقاح رابع في المملكة المتحدة.

قال بولارد إن إعطاء اللقاحات المعززة للجميع كل أربعة إلى ستة أشهر ليس مستدامًا أو ميسور التكلفة، واقترح أن حملات التحصين المستقبلية يجب أن تستهدف الفئات الأكثر ضعفًا، وليس جميع البالغين.