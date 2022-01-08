بيروت - نادين محمد -

النسكافيه، القهوة السريعة التحضير أو القهوة الفورية، تحتوي على العديد من المواد الغذائية التي تعود على الجسم بالفائدة، من بينها التنحيف!

قد تكون هذه المعلومة غريبة للبعض، أو قد تعتبر نسجاً من الخرافات التي تشيع على الكثير من مواقع التواصل الاجتماعي، لكنها ليست كذلك، فالنسكافيه، نعم، يساعد على التنحيف لاحتوائه على خصائص مهمة لهذا الغرض، سنعرفك عليها في هذا المقال...



فوائد النسكافيه للتنحيف



• يحتوي النسكافيه على الكافيين التي أثبتت الكثير من الدراسات فعالية هذه المادة في حرق الدهون و كميات كبيرة من السعرات الحرارية المتراكمة في الجسم.

تأثير هذه المادة يتضاعف لاحتواء النسكافيه أيضاً على حمض يعرف بحمض الكلوروجينيك Chlorogenic Acid المسؤول عن مذاق القهوة، وهو مركب غير مستقر حرارياً، أي أنه يتحلل بسرعة عند تعرضه للحرارة، فيتحول إلى حمض الكينيك quinic Acid والكافيين Caffeic Acid. هذا ويعتبر حمض الكلوروجينيك من أقوى مضادات الأكسدة Antioxidents، يحفز الكبد على إنتاج المزيد من العصارة الصفراوية ويساعده على معالجة الأحماض الدهنية، ما يمنع امتصاص الدهون والتقليل من مستوى الدهون الثلاثية في الدم Triglycerides، كما يضاعف من عملية التمثيل الغذائي.

• النسكافيه مدر للبول، كما يساهم في التخلص من الوذمات، وهي سوائل تتجمع في الأنسجة لخلل في الجهاز اللمفاوي، تعيق عملية الأيض وتساعد في زيادة وزن الجسم. النسكافيه يساعد الجسم في التخلص من الفضلات والسوائل الزائدة، من خلال مادة الكافيين والمواد الأخرى الفعالة التي يحتويها.

• النسكافيه أيضاً يعزز النشاط البدني، لذا يعمد الرياضيون إلى تناوله قبل التمارين الرياضية، كما يساعد في التخفيف من آلام العضلات والتعب خلال التمارين الرياضية وبعدها.

• النسكافيه قليل السعرات الحرارية، إذ يحتوي كوب منه على أقل من سعرتين حراريتين، لذا يفضل شربه دون إضافة السكر أو الكريمة، أوكمية قليلة منهما.

كيف يتم تناول النسكافيه للتنحيف؟

• لا يجب تناول أكثر من كوب أو اثنين من النسكافيه يومياً.

• يجب أن ترافق تناول النسكافيه ممارسة التمارين الرياضية لحرق كمية أكبر من الدهون والسعرات الحرارية. ينصح بتناول كوب منه قبل أو خلال التمارين.

• تجنب تحلية النسكافيه بالمحليات الصناعية، كالسكر الأبيض. يفضل استبداله بالعسل.

• يمكن إضافة الحليب الخالي الدسم لكوب النسكافيه.

• يمكن إضافة الشوكولا الداكنة الخالية من السكر أو الكاكاو إلى كوب النسكافيه.

• ينصح بعدم تناول النسكافيه أو ممارسة الرياضة قبل النوم ببضع ساعات تجنباً للأرق.

اقرئي أيضا: