شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة تحارب مستويات الملح الزائد فى الجسم.. أبرزها الموز والكيوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زيادة استهلاك الملح تسبب العديد من المشاكل الصحية مثل ارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية أو حتى أمراض القلب، ولهذا السبب لا ينبغى تناول الكثير من الملح فى طعامه، وتشمل أعراض زيادة مستويات الملح في الجسم، الشعور بالانتفاخ، والعطش المفرط، والتبول المتكرر، والإسهال، وزيادة الوزن، والقىء، وحتى خفقان القلب، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".





ما الذي يمكن أن يفعله الصوديوم بالجسم؟

الصوديوم معدن مهم يساعد فى إرخاء العضلات المختلفة أثناء إجراء النبضات العصبية، لذلك وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، فإن الكمية اليومية المسموح بها من الملح للبالغون أقل من 2300 مجم، وهو ما يعادل نحو 1 ملعقة صغيرة وذلك للحفاظ على وظائف الجسم الحيوية.

وهناك العديد من الأطعمة التى عند تناولها يمكن أن تحقق توازن لكمية الملح الموجودة فى الجسم وتفادى المشاكل الصحية التى يسببها الملح الزئد.

الموز

يمكن أن يساعد الموز المليء بالبوتاسيوم في الحفاظ على مستويات ضغط الدم تحت السيطرة بعد تناول وجبة مالحة، ما يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بمرور الوقت، هذه الفاكهة غنية أيضًا بالألياف وبالتالي يمكن أن تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

الزبادى

طعام آخر غني بالبوتاسيوم يمكنه مواجهة مخاطر ارتفاع الصوديوم، ليس ذلك فحسب، بل يمكن أن يغير ذوقك بسرعة مع الحفاظ على صحة أمعائك.

فاكهة الكيوي

المذاق الحلو والحامض لهذه الفاكهة الرائعة يمكن أن يساعد في تغيير ذوقك إذا كان لديك الكثير من الملح مؤخرًا، وتبلغ كمية البوتاسيوم الموجودة في الكيوي نحو 5% من القيمة اليومية الموصى بها وبالتالي تساعد في معادلة تأثير ارتفاع الصوديوم، يمكن أن تساعد الإنزيمات الموجودة في الكيوي في تكسير البروتين بحيث يمكن هضمه بسهولة، مما يقلل من انتفاخ البطن.

شاي الزنجبيل

هذا المشروب خيار ممتاز لموازنة مستويات الصوديوم في جسمك، إنه شاى عشبى يحفز الهضم ويقلل التورم، مما يحد من الانتفاخ بسرعة.



الزبادى



الكيوي

الموز