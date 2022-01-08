شكرا لقرائتكم خبر عن هل تجاوزت سن الأربعين؟ نصائح بسيطة لتأخير الشيخوخة وحياة صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ الشيخوخة فى سن متأخر من العمر، ويمكن أن تبدأ فى وقت مبكر من الثلاثينيات أو حتى أواخر الثلاثينيات أو أوائل الأربعينيات، وفى سن معينة يندم الجميع على إهمال صحتهم وعاداتهم وإعطاء مساحة خالية للشيخوخة، لذلك إليك بعض النصائح لوضع حد للشيخوخة المبكرة، وفقًا لتقرير موقع "Healthline".

النشاط البدني

وفقًا للمعهد الوطني للشيخوخة (NIA) تعتبر التمارين والنشاط البدني حجر الزاوية في كل برنامج شيخوخة، حيث تشير الأدلة العلمية إلى أن الأشخاص الذين يمارسون الرياضة بانتظام لا يعيشون حياة أطول فحسب، بل يعيشون بصحة جيدة، حيث من المهم الحفاظ على نشاطك البدنى وتقوم بالأنشطة اليومية التي تحافظ على حركة جسمك، مثل المشى وصعود السلالم بدلاً من المصعد وغيرها.

اليوجا

على الرغم من أن الكثيرين يعتبرونها شكلاً من أشكال النشاط البدني، إلا أن اليوجا هي أكثر منهجًا كليًا للياقة البدنية للصحة والنمو الروحي لجسم الإنسان، لأنها شكل من أشكال الانضباط الروحي الذي يحقق الانسجام بين العقل والجسد، الإنسان والطبيعة.

النوم جيدًا

يجب أن ينام كل فرد وخاصة أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا لمدة 7 ساعات على الأقل يوميًا، حيث وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، فإن النوم جيدًا يساهم في الحفاظ على صحتك ورفاهيتك، كما أن نوعية النوم الجيد ضرورية أيضًا.

الأكل الصحي

بعد أن تبلغ الأربعينيات من العمر، عليك أن تتبنى طريقًا غذائيًا يمكن أن يوفر لك العافية والتغذية، حيث يجب أن يكون طبق طعامك أكثر تنوعًا، من أجل شيخوخة صحية، لذلك أضف مضادات الأكسدة إلى طعامك لأنها أثبتت فوائدها في الوقاية من أمراض القلب والسرطان، قم بزيادة كمية الماء التي تتناولها لطرد السموم وتجديد شباب الجلد وتقليل تناول الدهون أو إذا كنت تعاني من أي حالة طبية أو تم علاجك، فيرجى أخذ اقتراحات من طبيبك وإعداد مخطط نظام غذائي مخصص.

فحص الوزن

في حين أن تبني العادات الصحية ممارسة جيدة، يجب على المرء أيضًا أن يراقب وزن الجسم، فلا ينبغي أبدًا أن يدرك الافتراض الخاطئ بأن النحافة أمر صحى، وبدلاً من ذلك يجب على المرء أن يفهم مؤشر كتلة الجسم الأمثل (BMI) المطلوب لعمر معين، حيث وفقًا لدراسة بحثية أجريت على 1190 رجلاً و 751 امرأة، فإن النساء ذوات مؤشر كتلة الجسم المنخفض لديهن خطر متزايد للوفاة، هذه هي الأسباب المحتملة التي تجعل بعض العلماء يعتقدون أن الحفاظ على مؤشر كتلة الجسم أعلى قد لا يكون بالضرورة أمرًا سيئًا مع تقدمنا ​​في العمر.

الفحص الطبي

نهج مهم آخر لحياة صحية هو معرفة جسمك بشكل روتينى، من خلال الخضوع لفحوصات طبية بشكل منتظم، لذلك احتفظ بسجل لكل ما يقترحه طبيبك ويوصي به واتبعه بجدية.



النوم جيدا