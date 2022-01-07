العسل مع “القسط الهندي”.. فوائد “مذهلة” لصحتك لم تكن تعرفها من قبل

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 7 يناير 2022 10:22 مساءً - يعتبر القسط الهندي و(بالإنجليزية: Costus) من الأعشاب التي تنتمي إلى فصيلة الزنجبيل، وهو أحد أشهر الأعشاب الهندية المستخدمة قديماً في علاج العديد من الحالات المرضية، وينمو في المناطق الأسيوية المرتفعة مثل جبال الهيمالايا، وقد استخدمت جذوره والزيت المستخرج منها في العديد من خلطات التداوي بالأعشاب.

وبحسب تقرير لموقع “ويب طب” المتخصص بالمعلومات الطبية، فإن فوائد القسط الهندي مع العسل كبيرة جداً، وسنتعرف على فوائد كل منهما على حدة:

فوائد القسط الهندي

1. المساهمة في علاج ديدان الأمعاء

يساعد استخدام القسط الهندي في علاج الإصابة بديدان الأمعاء، حيث استخدم منذ القدم في هذا المجال.

إذ تشير الأدلة العلمية المختلفة أن القسط الهندي يمتلك خصائص تساعد في علاج ديدان الأمعاء بشكل أكثر فعالية في حال استخدامها مع الأدوية وخاصة لدى الأطفال.

2. تعزيز صحة القلب

وجدت بعض الأدلة أن استخدام القسط الهندي من شأنه أن يساعد في تعزيز صحة القلب وحماية العضلة من الإصابة بالمشكلات الصحية المختلفة.

3. تحسين وظائف الكبد

يقوم البعض باستخدام القسط الهندي من أجل تحسين وظائف الكبد وتعزيزها، إذ يساعد يساعد القسط الهندي بشكل كبير في التخفيف من تضرر الكبد الناتج عن الإصابة بالتهاب الكبد.

4. فوائد القسط الهندي الأخرى

إلى جانب الفوائد السابقة، يعتقد أن القسط الهندي يساعد في علاج الحالات الصحية الاتية:

الإصابة بالربو.

السعال.

الزحار.

عسر الهضم.

فوائد العسل

1. امتلاكه خصائص مضادة للالتهابات

يحتوي العسل على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تحمي الجسم من الالتهابات.

هذا يعني أن تناول العسل من شأنه أن يقلل من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل والأمراض الالتهابية المختلفة.

2. التخفيف من السعال

يعد العسل الملجأ الأول لمن يعاني من السعال، فهو يساعد في علاج هذه المشكلة كما يعمل على تهدئة الحلق.

من الضروري ألا تقوم بإعطاء العسل للأطفال دون عمر السنة.

3. امتلاكه خصائص مضادة للجراثيم

العسل يمتاز بخصائصه المضادة للجراثيم وللميكروبات، مما يعني أنه يمكن أن يقتل البكتيريا والفطريات الضارة.

كما أنه وبسبب تركيبته الكيميائية الفريدة فإنه لا يساعد على نمو الخميرة أو البكتيريا، بالتالي من الممكن استخدامه من أجل تطهير الجروح المختلفة.

4. دوره في حماية الدماغ

تشير بعض الأدلة العلمية إلى أن العسل قد يكون له خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات يمكن أن تفيد الدماغ وتساعد على تعزيز صحته ووظائفه.

5. التخفيف من الاسهال

للعسل فوائد عديدة تعود على الجهاز الهضمي بما فيها تخفيف الإصابة بالاسهال.

تحذيرات جانبية من تناول القسط الهندي مع العسل

من الممكن أن يسبب تناول القسط الهندي الحساسية لدى بعض الأشخاص.

من الضروري أن تقوم باخبار طبيبك قبل تناول القسط الهندي في حال كنت تتناول أدوية علاجية.

من الممكن أن يسبب تناول العسل من قبل الأطفال دون السنة التسمم، لذا يجب تجنب ذلك.

من الممكن أن يعاني البعض من حساسية تجاه العسل.

طريقة تحضير القسط الهندي مع العسل

من الممكن التمتع بفوائد القسط الهندي مع العسل وخاصة تلك التي تخص مشكلات التنفس والتهابات الصدر والربو من خلال اتباع الخطوات الاتية:

قم بمزج ملعقة صغيرة من القسط الهندي مع ملعقة واحدة من العسل.

ادهن منطقة الخد الداخلية بالمعجون ثلاث مرات يوميًا.

كما من الممكن مزج المكونات السابقة مع كوب من الماء وشرب المزيج مرتين يوميًا للتخفيف من مشكلات الجهاز الهضمي.