شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: تسجيل 2.6 مليون إصابة بفيروس كورونا عالميا خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت منظمة الصحة العالمية أنه تم تسجيل أكثر من 2.6 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا حول العالم خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو أعلى معدل يومى للوباء بأكمله.

وبذلك سجلت المنظمة 296496809 حالة و5.462.631 حالة وفاة، وارتفع عدد الحالات الجديدة يوميًا بمقدار 2618130، والوفيات بمقدار 8168.

ووفقا لما ذكرته وكالة تاس الروسية، اليوم، فإنه تم تسجيل الرقم القياسي السابق يوم الأربعاء: في غضون 24 ساعة، حيث تلقت منظمة الصحة العالمية تقارير عن 2،294،039 حالة، وخلال الأيام التسعة الماضية، تم تسجيل معدل الارتفاع اليومي الذي تجاوز مليون حالة ثماني أضعاف، تأخذ إحصاءات منظمة الصحة العالمية في الاعتبار المعلومات المؤكدة رسميًا فقط حول عدد الحالات والوفيات المقدمة من البلدان.

وتم تسجيل غالبية حالات الإصابة بالفيروس التاجي المؤكدة التي تم الإبلاغ عنها إلى منظمة الصحة العالمية فى الولايات المتحدة - 56843327، تليها الهند - 35.109.286 ، والبرازيل - 22.323.837 ، والمملكة المتحدة - 13835.338 ، وفرنسا - 10.645.841. تم تسجيل غالبية الوفيات في الولايات المتحدة - 824175 ، البرازيل - 619384 ، الهند - 482.876 ، روسيا - 313817 ، والمكسيك - 299.711.

وكان قد أكد الدكتور تيدروس ادهانوم جبريسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية ، من جنيف مساء أمس، فى بيان جديد له، لإنهاء المرحلة الحادة من الوباء، فإن الأدوات عالية الفعالية التي قدمها لنا العلم يجب أن نتشاركها بشكل عادل وسريع مع جميع دول العالم.

وقال إن أوميكرون Omicron يدخل الناس إلى المستشفيات وهو يقتل الناس، موضحا أنه عدم المساواة فى اللقاحات وعدم المساواة الصحية بشكل عام كان أكبر حالات الفشل في العام الماضي، وفي حين أن بعض البلدان لديها ما يكفي من معدات الحماية الشخصية والاختبارات واللقاحات لتخزينها طوال وباء كورونا، إلا أن العديد من البلدان ليس لديها ما يكفي لتلبية الاحتياجات الأساسية أو الأهداف المتواضعة، والتي لم تكن أي دولة غنية راضية عنها، مؤكدا أن عدم المساواة في اللقاحات قاتل للناس والوظائف ويقوض الانتعاش الاقتصادي العالمي.

وأضاف تعكس متحورات كورونا الفا وبيتا وجاما واميكرون Alpha و Beta و Delta و Gamma و Omicron أنه بسبب معدلات التطعيم المنخفضة، حيث قمنا بتهيئة الظروف المثالية لظهور متغيرات الفيروسات.