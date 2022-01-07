شكرا لقرائتكم خبر عن حافظ على أسرتك.. قواعد العزل المنزلى فى ظل انتشار كورونا ومتغيراته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عند تعرض أحد الأشخاص فى المنزل للإصابة بفيروس كورونا يبدأ البحث عن أفضل الطرق الصحية التى تحمى باقى الأشخاص، ولذا يقدم موقع "thesun"، أبرز نصائح وشروط فترة العزل المنزلى حال إصابة أحد الأشخاص بفيروس كورونا ومنها التالي:

- عليك أن تعلم أن فترة العزل تبدأ من اليوم الذى ظهرت فيه الأعراض أو اليوم الذى أُجرى فيه الاختبار إذا لم تكن لديك أعراض، وتظل فى المنزل الأيام العشرة التالية الكاملة.

- بعد مرور 10 أيام كاملة يمكنك الخروج من العزلة إذا لم تكن لديك أعراض، باستثناء السعال أو فقدان الشم والتذوق لأنها أعراض يمكن أن يستمر لعدة أسابيع.

- يمكنك ترك العزلة الذاتية مبكرًا إذا كانت لديك نتيجة اختبار سلبية في اليوم السادس والسابع، بفاصل 24 ساعة.





كيف تتجنب انتشار فيروس كورونا في المنزل؟ - اقضى أقل وقت ممكن في الأماكن المشتركة مثل المطابخ والحمامات ومناطق الجلوس.

- خذ وجباتك إلى غرفتك لتناولها.

- راقب التباعد الاجتماعى الصارم.

- اطلب من الأشخاص الذين تعيش معهم المساعدة من خلال إحضار وجباتك إلى باب غرفتك، والمساعدة في التنظيف ومن خلال إعطائك مساحة.

- استخدم حمامًا منفصلاً عن باقي أفراد الأسرة، إذا لم يتوفر حمام منفصل، فحاول استخدام الحمام بعد تنظيفه .

- استخدم مناشف منفصلة عن أفراد الأسرة الآخرين.

- حافظ على تهوية غرفتك جيدًا عن طريق فتح نافذة على الخارج.

- استخدم غطاءًا للوجه أو قناعًا جراحيًا عند قضاء الوقت في المناطق المشتركة.