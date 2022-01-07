أفضل المشروبات لحرق الدهون بسرعة

بيروت - نادين محمد - تساعد المشروبات الطبيعية على التخسيس وحرق الدهون ، مع العلم أن هناك بعض المشروبات التي تكون أكثر فاعلية من غيرها في تعزيز فقدان الوزن، و من الأفضل اضافتها الى نظامك الغذائي عند محاولة إنقاص الوزن.

تعرفي الى هذه المشروبات للتنحيف وهي غنية بالخواص الطبيعية المفيدة جدًا في تخسيس الوزن.

عصير الجزر والبرتقال:

تعتبر أفضل وصفة عصير للحصول على بشرة صحية ومتوهجة. بما أن هذا العصير يحتوي على الفيتامينات C، E، K والعناصر الغذائية مثل الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم، فإنه يغذي جسمك من الداخل ويساعد على طرد المواد السامة الموجودة من جسمك.

العصير الأخضر:

فلا غنى عن مزيج السبانخ والخيار والعنب والموز فهو يمنحك كمية كبيرة من البروتين.

عصير التفاح والجزر:

وصفة هذا العصير مثل جرعة سحرية في إعطائك بشرة متوهجة، حيث أنه يحتوي على الكولاجين، والذي سوف يحافظ على البشرة وشبابها.

وصفة عصير الليمون والبرتقال والجريب فروت:

إضافة كوب من هذا العصير إلى وجبة الإفطار يمنحك كماً كبيراً من مضادات الأكسدة.

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ليس ذلك فحسب، فهذه العصائر غنية بالمواد المضادة للأكسدة، وبالتالي فهي تقوي نظام المناعة لديك وتحمي خلاياك من أي ضرر، وتساعد في الوقت نفسه على فقدان الوزن بسهولة مثل الحصول عليه، لغناها بالألياف الغذائية التي تمنحك الشبع لفترة طويلة، وتمنعك من تناول الأطعمة غير الضرورية والزائدة التي لا يمكن لعينيك تجاهلها.