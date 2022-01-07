شكرا لقرائتكم خبر عن تجنبى زيادة الوزن وتناولى طعاما صحيا.. 6 نصائح للنساء للوقاية من سرطان الثدي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سرطان الثدى من أخطر الأمراض وأشهرهن بين السيدات، ويعرف الأطباء أن سرطان الثدي يحدث عندما تبدأ بعض خلايا الثدي في النمو بطريقة غير طبيعية، حيث تنقسم هذه الخلايا بسرعة أكبر من الخلايا السليمة وتستمر لتتراكم، وتشكل كتلة أو ورمًا.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فإن هناك بعض النصائح للسيدات للوقاية من خطر الإصابة بسرطان الثدى وهى:

-تجنبى زيادة الوزن:

حيث تزيد السمنة من مخاطر الإصابة بسرطان الثدي بعد انقطاع الطمث ، وهي الفترة التي يحدث فيها سرطان الثدي في أغلب الأحيان.

-تناولى طعامًا صحيًا:

اتبع نظامًا غذائيًا غنيًا بالخضراوات والفواكه وقليلًا من المشروبات المحلاة والكربوهيدرات المكررة والأطعمة الدهنية، كما ينصح بتناول البروتينات الخالية من الدهون مثل السمك أو صدور الدجاج وتناول اللحوم الحمراء باعتدال.

-حافظى على نشاطك البدني:

حيث تشير الأبحاث إلى أن زيادة النشاط البدني ، حتى عندما يبدأ في وقت لاحق من الحياة ، يقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 10٪ على الأقل. كل ما يتطلبه الأمر هو تمرين معتدل مثل المشي لمدة 30 دقيقة خمسة أيام في الأسبوع للحصول على هذا التأثير الوقائي.

-تجنبى العلاجات الهرمونات:

يزيد العلاج الهرموني لانقطاع الطمث من خطر الإصابة بسرطان الثدي، إذا كان لا بد من تناول هرمونات للتحكم في أعراض انقطاع الطمث ، فتجنبى تلك التي تحتوي على البروجسترون وقصر استخدامها على أقل من ثلاث سنوات.

-ضعى في اعتبارك تناول عقار يحظر هرمون الاستروجين:

يجب على النساء اللواتي لديهن تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الثدي أو اللائي تجاوزن الستين من العمر التحدث إلى طبيبهن حول إيجابيات وسلبيات عقاقير منع هرمون الاستروجين مثل عقار تاموكسيفين ورالوكسيفين.

-اقلعي عن التدخين:

تشير الأبحاث إلى أن التدخين طويل الأمد مرتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي لدى بعض النساء.