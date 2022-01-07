تعرفى على فوائد زيت جوز الهند لبشرتك وشعرك

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القاهرة - سامية سيد - زيت جوز الهند واحد من أفضل الزيوت الطبيعية التى ينصح باستخدامها فى العناية الشخصية بالبشرة والشعر، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر التى تعمل على تعزيز صحة الجلد وفروة الرأس، وحسب ما ذكره موقع prevention فإن فوائد زيت جوز الهند التالي:

فوائد زيت جوز الهند للبشرة

1: يحتوى زيت جوز الهند على بعض الخصائص التى تساعد فى تعزيز صحة ونضارة البشرة.

2: استخدام زيت جوز الهند على البشرة يعمل على حمايتها من التجاعيد وعلامات الشيخوخة.

3: زيت جوز الهند يعمل على تفتيح البشرة وحمايتها من اسمرار البشرة.

4:يحتوى زيت جوز الهند على نسبة عالية من المواد المضادة للبكتيريا لذلك يحمى البشرة من الإصابة بحب الشباب.

5:يساعد جوز الهند على حماية البشرة من الاحمرار والالتهاب وذلك بسبب احتوائه على مواد مضادة للالتهابات.





فوائد زيت جوز الهند للشعر

1:يحتوى زيت جوز الهند على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الشعر وحمايته من التساقط والتلف.

2:يحمى الشعر من القشرة والتهابات فروة الرأس وذلك لاحتوائها على مواد مضادة للبكتيريا.

3: يساعد زيت جوز الهند على نمو الشعر وتغذيته.