شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أطعمة صحية من أجل أمعاء صحية خلال فصل الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشتاء يجعلنا كسالى بعض الشيء، ولذا نبدأ في البحث عن بعض خيارات الطعام السهلة والسريعة والمريحة، عندما يتم تناول هذا النوع من الطعام، يؤدي انخفاض النشاط البدني في الشتاء البارد إلى عدم الراحة في الجهاز الهضمي أو يؤدي إلى تضخم اضطرابات الجهاز الهضمى، ويعد الحفاظ على نشاطك وصحتك هو التحدي الأكبر في موسم البرد الشديد، مما يجعل من الضروري الحفاظ على أمعاء صحية خلال فصل الشتاء، وفقا لما ذكره موقع " doctor-ndtv".

4 أطعمة طبيعية لأمعاء صحية: الحبوب

الأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة هي الأفضل من أجل أمعاء صحية في كل موسم، فهي محملة بالعديد من العناصر الغذائية الحيوية وتمنعنا من الإصابة بأنواع مختلفة من الظروف الصحية، وتعتبر الحبوب مثل الذرة والشعير والشوفان مثالية لإبقائك دافئًا في موسم البرد القارس.

حبوب السمسم

بذور السمسم دافئة بطبيعتها ومليئة بالدهون الجيدة، من المعروف أن هذه البذور غنية بالحديد والنحاس والزنك والفيتامينات المختلفة، بذور السمسم مدهشة للغاية لدرجة أنها يمكن أن تساعدك في إبعاد أنفلونزا الشتاء، بينما تدعمك في بناء مناعة قوية، الفوائد الرائعة لبذور السمسم هي السبب في أنه يمكن للمرء أن يجدها تقريبًا في جميع الحلويات المصنوعة في فصل الشتاء.

زنجبيل

يمكن للمرء أيضًا أن يسمي هذا كعنصر سحري، يمكنك إضافة جميع المواد الغذائية التي تعدها مثل ، شاي الأعشاب، إنه يتميز بالدفء الذي تشتد الحاجة إليه في فصل الشتاء البارد، ينصح بتناول شاي الزنجبيل الدافئ في وقت النوم للتخفيف من عسر الهضم ، والجيوب الأنفية الشتوية ، وتيبس المفاصل ، وحتى البرد والسعال الموسمي.

فواكه مجففة

الفواكه الجافة مثل اللوز والجوز والتمر والكاجو والفستق لا تدعم فقط توليد الدفء داخل الجسم ، ولكنها توفر لك أيضًا القدرة على التحمل اللازمة لمكافحة كسل الشتاء.