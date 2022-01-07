شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أشياء تحمى بشرتك من ظهور التجاعيد وتمنع الشيخوخة المبكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشيخوخة هى عملية طبيعية تحدث لكل وأحد منا خاصة مع تقدم العمر، يتقدم بعضنا فى العمر برشاقة بينما يحتاج البعض منا إلى عناية إضافية للحفاظ على بشرتنا تبدو أصغر سنًا، وإذا اتبعنا نظامًا غذائيًا صحيًا مع الحرص على النوم جيدًا والحفاظ على روتينًا مناسبًا للعناية بالبشرة، فيمكننا بسهولة الحصول على بشرة صحية وشابة، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلي.. 5 أشياء للعناية بالبشرة يمكن أن تساعد فى منع الشيخوخة المبكرة:

الحماية من أشعة الشمس

الواقى من الشمس هو أفضل حل لمكافحة الشيخوخة، إنه واحد من أكثر الطرق فعالية لحمايتك من أشعة الشمس، حيث إن الشمس مسئولة عن ظهور أى علامات للشيخوخة على بشرتك، ويمكن أن تسبب البقع الداكنة أو التصبغ أو حتى التجاعيد، لذلك، يُنصح دائمًا باستخدام واقى من الشمس مناسب حتى عندما تكون فى الداخل أو فى يوم غائم لتقليل أى علامات ظاهرة للشيخوخة، إلى جانب وضع واقى الشمس، يمكنك ارتداء ملابس بأكمام طويلة ونظارات شمسية وقبعات لتجنب التعرض لأشعة الشمس وحماية بشرتك من أى ضرر.

النوم

يصلح جسمنا نفسه أثناء النوم، حيث يزيد تدفق الدم فى بشرتك، ويقلل ظهور التجاعيد والبقع المرتبطة بالتقدم فى العمر، لذلك يوصى بشدة بالنوم لمدة سبع إلى تسع ساعات يوميًا، حيث يمكن أن يكون ضعف جودة النوم لدى الأشخاص مرتبطًا بقضايا نمط الحياة الأخرى التى غالبًا ما تكون مرتبطة بالشيخوخة.

الأكل الصحي

قد يحسن الطعام المليء بخصائص مضادات الأكسدة من مرونة الجلد ويحمى البشرة من التلف والشيخوخة المبكرة، فمن المهم أن تركز على ما تأكله لتجنب ظهور علامات الشيخوخة، لذلك تناول الكثير من الخضار والفواكه مثل الخضار الورقية الخضراء والفلفل والبروكلى والجزر وغيرها، والفواكه مثل الرمان والتوت والأفوكادو وما إلى ذلك، يمكنك أيضًا تضمين الشأى الأخضر وزيت الزيتون فى نظامك الغذائي.

المرطب

مع تقدمك فى السن، من المهم أن ترطب بشرتك بانتظام، عندما تقوم بتطبيق المرطب على بشرتك، فإنه يحبس الماء فى بشرتك ويبقيها رطبة ونضرة، كما أنه يساعد فى تقليل ظهور علامات الشيخوخة مثل التجاعيد أو الخطوط الدقيقة.

يوصى بوضع مرطب يحتوى على فيتامينات مثل سى وأ، هذه المكونات فعالة فى منع التجاعيد من التكون أو أن تصبح أعمق، يمكن للمرطب أن يفعل أشياء رائعة لمظهر بشرتك، ولكن إذا كان يحتوى على خصائص تحمى من أشعة الشمس، فسيؤدى ذلك إلى إبطاء عملية الشيخوخة.

منتجات العناية بالبشرة

عند اختيار منتجات العناية بالبشرة لمنع ظهور علامات الشيخوخة، من المهم أن تولى اهتمامًا خاصًا للمكونات الموجودة فى المنتجات التى تستخدمها على بشرتك، حيث يوفر جل الصبار العضوى مع زيت اللافندر الأساسى دفعة من جزيئات الأكسجين التى تنشط البشرة على ألفور من أضرار أشعة الشمس وتؤخر الشيخوخة، ويعملان معًا على تنعيم البشرة وشد الجلد.



5 أشياء للوقاية من شيخوخة البشرة



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