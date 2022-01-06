شكرا لقرائتكم خبر عن 5 علامات تدل على وجود حصوات فى الكلى.. منها آلام المعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصوات الكلى شائعة ومؤلمة جدا، إذا كانت الحجارة أصغر في الحجم، فقد لا تعاني من أي أعراض، تمر معظم الحصوات دون علاج بينما قد يحتاج البعض إلى أدوية أو حتى إزالة جراحية، شرب كمية كافية من الماء هو أفضل طريقة للوقاية من حصوات الكلى، بمجرد أن يبدأ الحجر في التحرك، هناك بعض الأعراض التي قد يعاني منها المرء، يجب ألا تتجاهل أعراض حصى الكلى وأن تطلب المساعدة الطبية في الوقت المناسب، وهناك بعض علامات وأعراض حصوات الكلى التي يجب أن تعرفها، وفقا لما ذكره موقع " doctor-ndtv".

أعراض حصوات الكلى 1. ألم حول الكلى

الألم هو أكثر أعراض حصى الكلى شيوعًا والتي يدركها الكثيرون، قد يعاني البعض من ألم شديد، يحدث هذا عادة عندما تتحرك الحصاة في الحالب الضيق، قد تشعر بالألم على طول جانبك وظهرك ، أسفل الضلوع.

2. التبول أكثر من المعتاد

قد يشعر الشخص المصاب بحصوات الكلى بالحاجة الملحة للتبول، يحدث هذا عندما تنتقل الحصاة إلى الجزء السفلي من المسالك البولية، إذا كنت تعاني أيضًا من الرغبة المستمرة في التبول ليلًا ونهارًا ، فقد تكون علامة على وجود حصوات في الكلى.

3. الغثيان وآلام المعدة

يمكن أن يكون هناك عدة أسباب وراء آلام المعدة والغثيان، يمكن أن تكون حصوات الكلى أحد الأسباب المحتملة، إذا كنت تعاني من أعراض أخرى مثل الغثيان والقيء ، فقد يكون ذلك بسبب حصوات الكلى.

4. حمى وقشعريرة

من الأعراض الشائعة الأخرى لحصوات الكلى الحمى ، قد تعاني أيضًا من قشعريرة، يمكن أن يحدث هذا بسبب عدوى في الكلى، لكن الحمى والقشعريرة يمكن أن تكون علامات على مشاكل طبية أخرى أيضًا، لا تتجاهل إذا كانت درجة الحرارة مرتفعة للغاية.

5. بول كريه الرائحة

قد تلاحظ تغيرات في البول بسبب حصوات الكلى، قد يكون البول عكر أو كريه الرائحة علامة على وجود حصوات في الكلى، يحدث هذا بسبب إصابة الكلى أو أي جزء آخر من المسالك البولية.