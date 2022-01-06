شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض فيروس كورونا في العين منها التهاب الملتحمة والألم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يكون التهاب الملتحمة وألم العين ناتجًا عن العديد من العوامل المختلفة، ولكن هناك أدلة جديدة تشير إلى أن جزءًا من المصابين بفيروس كورونا يصابون بالتهاب الملتحمة كأحد أعراض الفيروس التاجي، في هذا التقرير نتعرف على أعراض فيروس كورونا الذي يصيب العين، بحسب موقع "دايلي إكسبريس".

ويُعرف التهاب الملتحمة أحيانًا أيضًا بالعين الحمراء أو الوردية، وهو ناتج عن التهاب الملتحمة، وهي الطبقة الشفافة التي تغطي بياض مقلة العين.يمكن أن يسبب التهاب الملتحمة تهيجًا وحكة، وتظهر عينك باللون الأحمر والوردي، وحتى إفرازات من العين.

يحدث التهاب الملتحمة بشكل أكثر شيوعًا بسبب الحساسية أو العدوى البكتيرية أو الفيروسية، ومع ذلك فإن بعض الناس يصابون بالتهاب الملتحمة كأحد أعراض فيروس كورونا.

أضافت منظمة الصحة العالمية التهاب الملتحمة والعيون الحمراء إلى قائمة أعراض كورونا الأقل شيوعًا.

كم عدد الأشخاص الذين يصابون بالتهاب الملتحمة المرتبط بفيروس كورونا؟

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يعد التهاب الملتحمة من الأعراض الأقل شيوعًا لفيروس كورونا، ويعاني ما بين 1% و 3% من المصابين بفيروس كورونا من التهاب الملتحمة كأحد الأعراض، ويبدو أن ألم العين أو التهاب الملتحمة كعرض من أعراض فيروس كورونا يظهر لاحقًا بعد ظهور أعراض أخرى، لذلك، إذا أصبت بالتهاب الملتحمة ولم يكن لديك أي أعراض أخرى لكورونا، فمن المرجح أن يكون مجرد التهاب الملتحمة.

من الأعراض الأخرى الأكثر شيوعًا لفيروس كورونا الصداع أو الصداع النصفي، والذي يشعر به كثير من الناس كما لو أن هناك ألمًا في عينيك وحساسية للضوء.

أفاد بعض الأشخاص أيضًا أنهم يعانون من حكة في العين كعرض من أعراض فيروس كورونا.

هل يمكن أن ينتقل الفيروس التاجي من خلال عينيك؟

وفقاَ لنصائح الصحة العامة لحمايتك من الإصابة بالعديد من الفيروسات المختلفة، لا تلمس عينيك أو أنفك أو فمك دون غسل يديك هذا لأن الفيروسات يمكن أن تدخل جسمك من خلال هذه الأعضاء وتجعلك مريضًا، وفيروس كورونا لا يختلف.

في حالة العين، تحتوي الملتحمة - النسيج الذي يغطي مقلة العين - على مستقبلات تسمى مستقبلات ACE-2.

تؤدي هذه المستقبلات إلى خلايا أخرى في الجسم، لذلك إذا لامست جزيئات الفيروس التاجي مستقبلات ACE-2 في عينيك، يمكن أن تصاب بفيروس كورونا.

يمكن أن يحدث هذا نتيجة لسعال شخص ما أو عطس بالقرب منك ووصول جزيئات فيروسية إلى عينك، أو لمس عينك بأيدٍ غير نظيفة.

ما الذي يسبب آلام العين أيضًا؟

يمكن أيضًا أن يكون سبب جفاف وحكة أو ألم العينين هو إجهاد العين وقضاء وقت طويل أمام الشاشة، فإذا كنت تقضي وقتًا أطول مع الشاشات - نتيجة للعمل من المنزل ، أو للترفيه عن نفسك أثناء العزلة الذاتية - فقد تصاب بأوجاع وآلام في عينيك.

حاول أن تأخذ فترات راحة منتظمة من النظر إلى الشاشة، وإذا كانت لديك نظارات طبية ، فارتدها حسب توجيهات أخصائي العيون.



