شكرا لقرائتكم خبر عن 6 علامات تحذيرية لمتغير أوميكرون تتطلب رعاية طبية عاجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثارمتغير أوميكرون لفيروس كورونا القلق حول العالم بسبب انتشاره بشكل كبير، ويمكن أن يساعد التعرف على الأعراض والعزل الذاتي إذا اكتشفت الإصابة به في وقف انتشار المتغير، نتعرف في هذا التقرير على العديد من العلامات التحذيرية التي تحتاج إلى عناية طبية طارئة إذا أصبت بمتغير أوميكرون، بحسب موقع "دايلي إكسبريس".

وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) إن الأشخاص المصابين بمتغير أوميكرون أبلغوا عن "مجموعة واسعة من الأعراض".

وأضاف أنه يجب على الأشخاص "البحث عن علامات التحذير الطارئة لفيروس كورونا" و "طلب الرعاية الطبية الطارئة على الفور" للعديد من العلامات.

وتتضمن هذه العلامات صعوبة في التنفس، ألمًا مستمرًا أو ضغطًا في الصدر، عدم القدرة على الاستيقاظ أو البقاء مستيقظًا، شحوب الجلد أو الشفتين تغير لون الأظافر إلى اللون الرمادي أو الأزرق، اعتمادًا على لون البشرة.

وقال CDC أن الأعراض قد تظهر بعد يومين إلى 14 يومًا من التعرض للفيروس وأن أي شخص يمكن أن يعاني من أعراض خفيفة إلى شديدة.

وبعض الأعراض الرئيسية لفيروس كورونا هي الحمى أو القشعريرة والسعال وفقدان حاسة التذوق أو الشم.

وأوضح مركز السيطرة على الأمراض (CDC) أن الناس قد يعانون أيضًا من ضيق في التنفس، والتعب، وآلام في العضلات أو الجسم، وصداع، والتهاب الحلق ، واحتقان أو سيلان الأنف ، والغثيان أو القيء ، والإسهال.

قد تكون أعراض أوميكرون أكثر اعتدالًا ، خاصة بالنسبة لأولئك الذين تم تطعيمهم ومع ذلك ، لا يزال من الممكن أن يصاب الناس بمرض شديد ، وفي بعض الحالات يموتون بعد إصابتهم أوميكرون.

كما يمكنك التقاط عدوى متغير أوميكرون حتى لو كان لديك سابقًا سلالة مختلفة من كورونا.

وبحسب هيئة الصحة البريطانية NHS إذا ظهرت عليك أعراض فيروس كورونا مرة أخرى ، فيجب عليك "عزل نفسك على الفور وإجراء اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل"، حتى لو كانت الأعراض خفيفة.