بيروت - نادين محمد - تُعاني غالبية النساء من مشكلة تراكم الدهون في العديد من المناطق في الجسم مثل البطن والأرداف. وعلى الرغم من وجود العديد من المنتجات التي تدّعي بأنّها تساعد في حرق الدهون، إلا أنّها في الواقع تسبّب العديد من الأضرار، ولذلك يُنصح بإعتماد الطب البديل والذي يُعد أكثر أماناً وفعالية. تابعي مع "الجميلة" وتعرفي على فوائد ملح الابسوم في تفتيت الدهون والتخلص من السيلوليت بشكل طبيعي.

ملح الابسوم للقضاء على الدهون المتكدسة في مختلف مناطق الجسم

يُعد ملح الابسوم من المركبات الكيميائية المفيدة التي تساعد في التخلص من خلايا الجلد الميتة، وتفتيت الدهون المتراكمة بين طبقاته، وشد الجلد أثناء اتباع الحميات المتنوعة.

الطريقة الأمثل لتخسيس الوزن من خلال استخدام ملح الابسوم

ضعي ما يوازي كوب واحد أو كوبين من ملح الابسوم في حوض الإستحمام، بعد ملئه بالماء الفاتر أو الساخن، ثم الجلوس فيه لمدة 30 دقيقة، مع مراعاة استخدام اسفنجة ناعمة وتحريكها بالشكل الدائري على المناطق المتكدسة بالدهون، خصوصا منطقة البطن والأرداف، ما يساعد على خسارة الوزن، ثم الإستحمام بالشكل الطبيعي. أو ضعي ملعقتين كبيرتين من خل التفاح مع كوب من الملح البحري وربع كوب من ملح الابسوم، في حوض الاستحمام مليء بالماء ثم انقعي جسمكِ به لمدة 30 دقيقة على الأقل، ثم غسل الجسم بالطريقة العادية.

سكراب ملح الابسوم لإزالة السيلوليت

امزجي كوباً من ملح الابسوم مع نصف كوب من زيت جوز الهند أو زيت اللوز. طبّقي المزيج على الفخذين مثلاً أو مكان السيلوليت وافركيه جيداً لبضع دقائق. يمكنكِ أيضاً تحضير حماماً للتخلص من السيلوليت.



فوائد ملح الابسوم

قد تساعدكِ حمامات ملح الابسوم في الوصول إلى أهدافكِ لإنقاص الوزن على نحو أسرع.

يُساهم ملح الابسوم في التخلص من الفضلات المتراكمة والسوائل المحتبسة، لإحتوائه على الماغنيسيوم، الكبريت، كبريت الماغنسيوم، ماغنسيوم سالفيت المفيدة في ذلك.

يُعتبر ملح الابسوم علاجاً فعّالاً وطبيعياً للتخلّص من السيلوليت.

يُساهم ملح الابسوم في الحفاظ على بشرة شابة ومشدودة، إن أضفته إلى روتين العناية بالبشرة لأنه مكون غني بمضادات الأكسدة.

يزيل ملح الابسوم كل الخلايا الميتة على الجلد ليمنحكِ بشرة ناعمة ونضرة. كل ما عليكِ فعله هو أخذ القليل من ملح إالابسوم بيدكِ وإضافة القليل من الماء إليه، ثم افركيه بلطف على بشرتك ودلّكيها ببطء، قبل غسله كلياً.

يطهّر ملح الابسوم الجسم كلياً عند تطبيقه على الجلد. في السياق نفسه.

يُساعد ملح الابسوم في التخلّص من سيلوليت الفخذ لأنه يطرد الماء الزائد في الجسم ويقضي على الخلايا الدهنية التي تسبب ظهور سيلوليت الجسم.



ملح الابسوم في سطور:

يُعرف ملح الابسوم باسم كبريتات المغنيسيوم، وهو مركب كيميائي يتكون من المغنيسيوم والكبريت والأكسجين. وترجع تسميته إلى مدينة إبسوم في ساري، إنجلترا، حيث اكتشف، وهو مركب مختلف تماماً عن ملح الطعام، كما أنّ له مظهراً مشابهاً لملح الطعام وغالباً ما يذوب في الحمامات، ولهذا السبب قد يعرف أيضاً باسم "ملح الاستحمام".

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