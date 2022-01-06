شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية:تسجيل 2.3 مليون إصابة يومية بفيروس كورونا حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبلغت منظمة الصحة العالمية عن تسجيل 2.3 مليون حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوميا على مستوى العالم، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة تاس الروسية.

أعلنت منظمة الصحة العالمية (WHO) ، وذلك وفق آخر احصاء لها يوم أمس الأربعاء، عن 2،294،039 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد على مستوى العالم، هذا هو أعلى رقم يومي في إحصاءات منظمة الصحة العالمية للوباء بأكمله، بالإضافة إلى ذلك، ولأول مرة، تجاوز عدد الحالات خلال 24 ساعة 2 مليون حالة.

ووفقا لما ذكرته وكالة تاس الروسية ، وبحسب البيانات المنشورة فقد تلقت المنظمة معلومات عن 293.750.692 حالة و 5454131 حالة وفاة، ارتفع عدد الحالات الجديدة يوميًا بمقدار 2،294،039 ، والوفيات - بمقدار 7011.

وقالت المنظمة، إنه خلال الأيام الثمانية الماضية، سجلت منظمة الصحة العالمية زيادة يومية بأكثر من مليون حالة، ولأول مرة خلال الجائحة، تجاوزت 2 مليون، تم تسجيل الرقم القياسي السابق في 1 يناير، حيث تم اكتشاف 1،859،485 حالة خلال 24 ساعة، تأخذ إحصاءات المنظمة في الاعتبار المعلومات المؤكدة رسميًا المقدمة من الدول فقط.

تم تسجيل غالبية الحالات المؤكدة في الولايات المتحدة - 55972114 ، والهند - 35.018.358 ، والبرازيل - 22.305.078 ، والمملكة المتحدة - 13641.524 ، وروسيا - 10585.984.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أكدت أن الدراسات أثبتت أن متحور اوميكرون لا يتغلغل إلى الرئتين، وبالتالي فهو يسبب مرضا معتدلا، رغم ارتفاع الإصابات فهو يعتبر أكثر اعتدالا، ولا يؤدى إلى دخول المستشفى، رغم ارتفاع الإصابات بسبب هذا المتحور.