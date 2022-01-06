الكشف عن أعراض أكثر سرطانات الجلد انتشاراً

كتبت أسماء لمنور في الخميس 6 يناير 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

تتواصل الأبحاث والدراسات للكشف عن أعراض السرطان، الذي يفتك بملايين الأشخاص سنويا بمعظم دول العالم.

قالت هيئة نظام الصحة الوطني البريطانية أن ظهور عيوب على الجلد في أماكن كالرقبة والوجه والأذنين يمكن أن تكون إحدى أعراض السرطان.

ونقل موقع “Express” عن الهيئة أن الحديث يدور عن الشكل الأكثر شيوعا للسرطان وهو سرطان الخلايا القاعدية.

وتظهر بشكل متكرر نتوءات أو بقع حمراء متقشرة على الجلد، وغالبا ما تكون داكنة أو بنية اللون. هذه التكوينات تكون مصحوبة أحيانا بالحكة. بالإضافة إلى ذلك قد تظهر آثار مشابهة للندبات.

وقالت الهيئة: “يزداد حجم النتوءات ببطء وقد تتصلب أو تنزف أو تتطور إلى قرحة مؤلمة”.

وأضافت أن هذا النوع من السرطان يعتبر من أكثر السرطانات التي يمكن علاجها بسهولة، لأنه نادرا (أقل من 5% من الحالات) ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم.

سرطان الخلايا القاعدية

سرطان الخلايا القاعِدية هو أحد أنواع أورام الجلد الخبيثة النابع من سرطان الجلد.

إن الخلايا القاعدية في الجلد هي خلايا صغيرة تتواجد عادةً في طبقة البشرة (Epidermis)، وتبدأ هذه الخلايا بالانقسام بشكل غير مراقب وتُصبح ورمًا، والذي من الممكن أن يُصبح خبيثًا (Malignant) وأن يتسبب بضرر جسيم للجلد وللأنسجة القريبة.

يُعتبر الورم السرطاني للخلايا القاعدية خطِرًا خاصة إذا نشأ بالجهة الخارجية من الجلد، حيث يستطيع أن يُسبب تشوهات شديدة للجلد، وخللًا بالنظر، أو السمع، أو التنفس.

لا يُنتج سرطان الخلايا القاعدية نقائل (Metastasis) ولا يُسبب الموت إلا في حالات نادرة جدًّا، لكن يُمكنه أن يكبر بصورة بالغة وأن يُسبب ضررًا للأنسجة حوله.

يعتبر سرطان الخلايا القاعِدية أكثر أشكال سرطان الجلد انتشارًا، ويُعالَجُ في الولايات المتحدة لوحدها كل سنة أكثر من 750000 شخص، يُمكن أن يظهر سرطان الخلايا القاعدية في كل مناطق الجسم الأخرى، خاصة في المناطق المعرضة لأشعة الشمس، ولذلك 90% من حالات سرطان الخلايا القاعدية تظهر كأورام في بشرة الوجه.