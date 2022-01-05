شكرا لقرائتكم خبر عن من علاج السعال للحفاظ على صحة البشرة.. 6 فوائد لتناول العرقسوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادت العلاجات التقليدية للمشاكل الصحية الشائعة في السنوات القليلة الماضية، فشهدنا عودة العديد من الأطعمة تم استخدامها كعلاجات منزلية وأثبتت نجاحها على مر السنين، كما أكدت العديد من الدراسات أن هذه الأطعمة الفائقة تساعد في صحة المناعة، وتمنع الالتهابات الفيروسية وغير ذلك الكثير، أحد هذه الأطعمة المشهورة هو "جذور العرقسوس" لخصائصه المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات والمطهرة، إذا تم تناول الكمية المناسبة، قد يساعد أيضًا في تحسين التمثيل الغذائي ومزيل للاحتقان يمكن أن يساعد في مكافحة التهابات الجهاز التنفسي، وفقا لما نشره موقع " food-ndtv".

أكدت أخصائية التغذية الهندية لوفنيت باترا، أنه يمكن اعتبار العرقسوس مكونًا مثاليًا لإضافته إلى نظامنا الغذائي الشتوي، موضحة أنه يساعد في علاج الأمراض المزمنة، فهو عبارة عن مخزن للعديد من العناصر الغذائية الأساسية.

إليك 6 فوائد صحية للعرقسوس: 1. يعالج السعال والبرد:

يساعد في علاج السعال والبرد وخاصة السعال الجاف، كما أنه مفيد أيضًا في علاج الأعراض المرتبطة بالربو خلال فصل الشتاء لأنه موسع قصبي طبيعي.

2. التقليل من أعراض متلازمة تكيس المبايض:

وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Integrative Medicine Research ، فإن العرقسوس قد يثبط أعراض متلازمة تكيس المبايض عن طريق تنظيم المستويات الهرمونية غير المتوازنة وحويصلات المبيض غير المنتظمة.

3. يمنع تقلصات الدورة الشهرية:

غني بخصائص مضادة للتشنج، والتي من المعروف أيضًا أنها تعمل على ارتخاء العضلات، يساعد هذا أيضًا على منع التقلصات ويجعلنا نشعر بالراحة.

4. يساعد صحة القناة الهضمية:

يحتوي العرقسوس على مركبات نشطة، قد تساعد هذه الخصائص في منع قرحة المعدة وتخفيف الإمساك وانزعاج المعدة والحموضة ومشاكل أخرى في المعدة.

5. يقلل من الإجهاد:

إذا تم تناول العرقسوس بكمية مناسبة، فإنه يساعد أيضًا على استرخاء الأعصاب وتقليل التوتر.

6. تعزيز صحة الجلد:

يساعد في تقليل فرط تصبغ الجلد، كما أنه قد يساعد في الحفاظ على بشرة متوهجة صحية.

كيفية تضمين العرقسوس في ​​نظامك الغذائي الشتوي:

تحدثت أخصائية التغذية لوفنيت باترا، عن كيفية تضمين في ​​نظامك الغذائي الشتوي لتحقيق أقصى استفادة منه، موضحة أنه يمكن للمرء أن يدرجه في شكل شاي لفائدة عامة، عن طريق أخذ قطعة من العرقسوس بحجم 3-4 بوصات وغليها في الماء، وشربه على معدة فارغة في الصباح .