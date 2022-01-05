شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل الأطعمة لتحسين مستويات "الكوليسترول الجيد".. تناول المكسرات والسلمون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكوليسترول مطلوب من قبل كل خلية داخل الجسم، ولكن هناك نوعان- الكوليسترول "الجيد" و "الضار"، ونحتاج إلى زيادة البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL) وهو ما يسمى الكوليسترول الجيد، وفى هذا التقرير نتعرف على أبرز الأطعمة التي تحسن مستوى الكوليسترول الجيد، بحسب موقع "ديلي إكسبريس".

الكوليسترول "الجيد" يمكن أن يتأثر بنظامك الغذائي، ويمكن زيادته من خلال تناول مجموعة أطعمة مثل، شوربة الشعير والمكسرات والفواكه والخضراوات والأسماك الدهنية والفول والبقوليات وتشمل الأسماك الدهنية الماكريل والسلمون.ومعرفة مستويات الكوليسترول في الدم يمكن أن تساعد في تفسير خطر الإصابة بأمراض القلب.

وتؤثر الأنماط المرتفعة أو غير الصحية من الكوليسترول في الدم على كثير من الناس وتشمل هذه العوامل: الوراثة والنظام الغذائي ونمط الحياة والوزن والجنس والعمر والتاريخ الطبي.

وحذر الأطباء من أن مستويات الكوليسترول غير الصحية جنبًا إلى جنب مع عوامل الخطر الأخرى، مثل التدخين يمكن أن "يعرضك بشدة لخطر الإصابة بأمراض القلب المبكرة".

كما اقترحوا إجراء "تغييرات على الطعام الذي تتناوله من خلال تناول المزيد من الفاكهة والخضراوات الطازجة".ويجب تجنب الأطعمة السيئة التي تحتوي على الكوليسترول الضار وتشمل ما يلي:

-حليب كامل الدسم ، جبن ، لبن ، كريمة

-دهون حيوانية ، زبدة ، سمن ، مصنوعة من الدهون الحيوانية -اللحوم الدهنية ومنتجات اللحوم المصنعة مثل النقانق.

ويساعد المشي السريع لمدة 30 دقيقة في اليوم" للمساعدة في تقليل مستويات الكوليسترول الضار.

تشمل الأنشطة المعتمدة الأخرى: الجري وركوب الدراجات والسباحة.

وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول، قد يتم وصف العقاقير المخفضة للكوليسترول التي ثبت أنها تقلل من خطر الإصابة بنوبة قلبية.