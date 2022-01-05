الحوامل ولقاح كورونا.. دارسة تكشف أدلة جدبدة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 5 يناير 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

كشفت دراسة لجامعة ييل الأمريكية، نظرت في أكثر من 40 ألف حامل، أدلة جديدة تدعم سلامة لقاح “كوفيد -19” أثناء الحمل.

تتعرض السيدات الحوامل المصابات بـ “كوفيد -19 ” لخطر متزايد من خطورة المرض والوفاة ، إلا أن 31٪ فقط من الحوامل في الولايات المتحدة تلقوا اللقاحات اعتبارًا من سبتمبر 2021، وأحد العوائق التي تحول دون قبول اللقاح، هو القلق من أن التطعيم قد يعطل الحمل.

وتضيف دراسة بقيادة مشتركة من جامعة ييل الأميركية، والتي نظرت في أكثر من 40 ألف حامل، أدلة جديدة تدعم سلامة لقاح “كوفيد -19” أثناء الحمل.

ووجدت الدراسة أن التطعيم ضد مرض “كوفيد –19″ أثناء الحمل لم يكن مرتبطًا بالولادة المبكرة أو بولادة الأطفال بحجم أصغر من المعتاد في عمر الحمل، وتم الإبلاغ عن النتائج في 4 يناير من قبل مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بأمريكا.

وارتبطت الولادة المبكرة (التي يولد فيها الأطفال قبل 37 أسبوعًا) أو ولادة الأطفال بحجم أصغر من المعتاد في عمر الحمل، بزيادة مخاطر وفاة الرضع وإعاقتهم.

وبالنسبة للدراسة الجديدة، استخدم الباحثون بيانات من ثماني منظمات رعاية صحية مشاركة في مشروع أنشأه مركز السيطرة على الأمراض (CDC) لمراقبة سلامة اللقاح للتحقيق في مخاطر الولادة المبكرة أو ولادة الأطفال بحجم أصغر من المعتاد بين النساء الحوامل الملقحات وغير الملقحات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 16 و 49 عامًا.

وقال باحثون إن من بين أولئك الذين شملتهم الدراسة ، تلقى 10064 فردًا ، أو ما يقرب من 22٪ ، جرعة واحدة على الأقل من لقاح ” كوفيد -19″ أثناء الحمل، و تلقى معظم النساء (98.3٪) التطعيم خلال الثلث الثاني أو الثالث من الحمل، أما البقية (1.7٪) تلقوها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل. تلقى ما يقرب من 96٪ ممن تم تطعيمهم لقاح (الرنا مرسال) الذي طورته شركتي فايزر وموديرنا.

وحتى الآن ، وصفت بعض الدراسات النتائج بين المواليد الأحياء بعد تناول لقاح ” كوفيد -19″ أثناء الحمل ، كما يقول الباحثون، وتضيف النتائج الجديدة إلى الدليل على أن اللقاح آمن أثناء الحمل.

ووجدت الأبحاث التي أجريت على الدوافع وراء انخفاض قبول اللقاح بين الحوامل أن المخاوف الأكثر شيوعًا كانت نقص المعلومات حول سلامة اللقاح لدى الحوامل والضرر المحتمل للجنين.

و تقول هيذر ليبكيند، أستاذة التوليد وأمراض النساء والعلوم الإنجابية في كلية الطب بجامعة ييل والمؤلفة الرئيسية للدراسة ، إن نتائج هذه الدراسة تؤكد على أن التطعيم مهم للوقاية من الأمراض الشديدة لدى الحوامل، ومع ارتفاع معدلات (كوفيد -19) في مجتمعنا ، فإننا نشجع الحوامل على التطعيم.”

ويوصي مركز السيطرة على الأمراض أطباء التوليد وأمراض النساء بلقاح (كوفيد -19) للحوامل أو المرضعات أو اللاتي يحاولن الحمل أو قد يصبحن حوامل في المستقبل.