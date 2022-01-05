شكرا لقرائتكم خبر عن طرق الوقاية من فقر الدم.. منها تجنب شرب الشاي و القهوة مع وجباتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدث فقر الدم عندما يكون لدى الشخص عدد قليل جدًا من خلايا الدم الحمراء أو كميات غير كافية من بروتين دم حيوي يسمى الهيموجلوبين، وهذا يعني أن دمك قد لا يحمل كمية كافية من الأكسجين إلى جميع أجزاء جسمك.

ما هو فقر الدم؟

وفقا لموقع HealthDay يحمل الهيموجلوبين الموجود في كرات الدم الحمراء الأكسجين إلى أعضاء الجسم، وهذا المرض يعني أن لديك عدد خلايا الدم الحمراء (RBC) أقل من الطبيعي، وقد ينتج فقر الدم أيضًا عن انخفاض مستويات الهيموجلوبين، وهو البروتين الذي ينقل الأكسجين إلى الجسم، ومهما كان السبب، يتوفر أكسجين أقل مما ينتج عنه ضعف ودوخة وضيق في التنفس، ويمكن علاجه بمجرد تحديد السبب الأساسي لهذه الحالة، يمكن أن يؤدي النقص الحاد في الأكسجين طويل الأمد أو الشديد إلى تلف الدماغ والقلب والأعضاء الأخرى.

أسباب فقر الدم

الأسباب الثلاثة الرئيسية للمرض هي عدم كفاية أو خلل في إنتاج خلايا الدم الحمراء، وارتفاع معدل تدمير خلايا الدم الحمراء، والنزيف المفرط.

الأعراض والعلامات

يمكن أن يؤثر فقر الدم على العديد من أجهزة الجسم وينتج عنه مجموعة متنوعة من الأعراض والعلامات التي تؤثر على الصحة بما في ذلك:

دوخة

ضعف

شحوب الوجه

صداع الرأس

برودة اليدين والقدمين

انخفاض درجة حرارة الجسم

تناول الكثير من الأطعمة الغنية بالحديد، مثل الخضراوات الورقية واللحوم الحمراء الخالية من الدهون والعدس والفول والحبوب والخبز المدعم بالحديد .

تناول الأطعمة والمشروبات الغنية بفيتامين سي .

تجنب شرب الشاي أو القهوة مع وجباتك ، لأنها يمكن أن تؤثر على امتصاص الحديد .

احصل على ما يكفي من فيتامين ب 12 وحمض الفوليك في نظامك الغذائي.

بعض أنواع فقر الدم يمكن الوقاية منها، ومن أكثر الطرق الوقائية اللازمة: