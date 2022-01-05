شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة توصى بخضوع الرياضيين المتعافين من كورونا لفحوصات قبل استئناف نشاطهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حثت دراسة جديدة نُشرت في دورية Annals of Medicin، الرياضيين العائدين إلى التدريب بعد فيروس كورونا الطويل على الخضوع لسلسلة من الاختبارات وطلب المشورة بانتظام من فريق متعدد التخصصات، للتأكد من أنهم لائقون لاستئناف التمرين.

وفقا لتقرير موقع " hindustantimes " قام باحثون من جامعة أنجليا روسكين بالمملكة المتحدة (ARU) بتضمين 8 دراسات منفصلة في مراجعة للأدلة وقدموا توصيات للرياضيين العائدين إلى التدريب بعد معاناتهم من مرض كورونا .

حددت الدراسة أن علامات وأعراض فيروس كورونا تستمر لأكثر من 4 أسابيع نتيجة للعدوى، ووفقًا لبيانات منظمة الصحة العالمية، فإن 25 % من الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس يعانون من الأعراض لمدة 4 أسابيع على الأقل .

أوصى الباحثون أنه نظرًا لخطر تلف الأعضاء مثل الرئتين أو القلب أو الدماغ أو الكلى من عدوى طويلة الأمد ، والتي من المحتمل أن تؤدي إلى حالات مثل الالتهاب الرئوي أو التهاب عضلة القلب، يجب أن يخضع أي رياضي يتعافى من أعراض طويلة الأمد لسلسلة من الاختبارات إلى صحتهم البدنية والتقييمات المستمرة المنتظمة، ويمكن أن يشمل ذلك تصوير الصدر بالأشعة السينية ، واختبارات الدم ، والتصوير بالرنين المغناطيسي أو فحوصات تخطيط القلب.

أوصى المؤلفون أيضًا بالمراقبة المستمرة من فريق متعدد التخصصات من خبراء الصحة، طالما أن مرض كورونا لا يزال حالة غير معروفة نسبيًا وقد يكون هناك خطر مستمر حتى بعد الشفاء الواضح، يجب أيضًا مراعاة الصحة العقلية للرياضيين.

من جانبها، قالت المؤلفة الرئيسية روزي ليندسي ، باحثة الدراسات العليا في ARU ، إن مرض كورونا الطويل عبارة عن مجموعة معقدة من الحالات التي لا تزال غير مفهومة تمامًا، ومع ذلك، نعلم أن تلف الأعضاء يمكن أن يؤدي إلى أن الناس قد لا يكونون على دراية بها قبل أي فحص طبي.

وأضافت: "نأمل أن تزود هذه التوصيات الرياضيين والمهنيين العاملين مع الرياضيين بدليل لمساعدتهم على إدارة أعراض COVID-19 طويلة الأمد".