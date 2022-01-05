شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل طبيعية لزيادة التركيز والطاقة أيام الامتحانات.. أهمها الغفوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

معظم الناس يلجأون إلى شرب المزيد من القهوة أو تناول المنبهات التي تجعلهم منتبهين أكثر خلال اليوم، لكن هذه الطرق ليست فعالة بالشكل الكافي، وهي أيضا تؤدي إلى أضرار بعيدة المدى.. الطريقة الأفضل لتعطي جسمك أكبر قدر من الطاقة والتركيز هي أن تستعين بالوسائل الطبيعية خصوصا أيام الامتحانات التى يستعد لها الطلبة خلال الأيام المقبلة

يقدم موقع Brightside تقريرا ببعض من الطرق الصحية التي تساعدك فى التخلص من الشعور بالتعب وعدم التركيز دون أن تعاني من آثار جانبية .

أخذ غفوة قصيرة:



نوم القيلولة مفيد

أخذ غفوة قصيرة خلال اليوم تعتبر من أنسب الطرق لبعض الناس حتى يتمكنوا من استكمال يومهم وأداء مهامهم بشكل أفضل، فإن النوم من حوالي 20 إلى 30 دقيقة في وقت الظهيرة من شأنه أن يساعد الجسم على تجديد طاقته، وبعدها يصبح الذهن في حالة أفضل من التركيز والإنتباه، وهذا سيجعل الشخص قادرًا على العمل وتحقيق نتائج أفضل.. لكن دون أن تطول الفترة عن 30 دقيقة، حتى لا تقل ساعات النوم أثناء الليل، وبالتالي وسيجعلك تعاني من نقص في الطاقة خلال اليوم التالي.

تناول القليل من مشروبات الكافيين:



تناول الكافيين يقلل الطاقة

من المعروف أن الكافيين هو مادة تمد الجسم بالطاقة وتساعد الذهن على التركيز، لكن البعض لا يعرف أن الاعتماد الكامل على الكافيين يؤدي مع الوقت إلى المعاناة المستمرة من الإجهاد وفقدان التركيز، ببساطة لأن الجسم قد اعتاد تأثير هذه المادة فأصبحت شيئا مألوفا بالنسبة له، بالإضافة إلى أن الكافيين يزيد من الشعور بالضغط ويعطيك إحساسا بالتوتر

ممارسة الرياضة:



ممارسة الرياضة تحت أشعة الشمس

ممارسة الرياضة خاصة في الخارج تحت أشعة الشمس لا تزيد من حيوية الجسم فقط، بل إنها تقلل أيضا من شعورك بالضغط النفسي وترفع من نسبة تركيزك.. وبشكل عام فإن ممارسة الرياضة لها تأثير إيجابي كبير على حالتك المزاجية ومشاعرك، فهي تعطيك إحساسا بالحماس تجاه القيام بجميع مهامك وخصوصا المذاكرة، كما أنها تجعلك تتناسى شعورك بالغضب أو الحزن لأي سبب كان، وبالإضافة إلى كل هذه الفوائد، فإنك أثناء ممارستك للرياضة تحت أشعة الشمس يمنح جسمك الاستفادة من فيتامين د الذي يعمل أيضا على تحسين حالتك المزاجية.

تناول طعام صحى



الحلويات تضر بصحة الجسم

يزيد البروتين من نسبة الطاقة في الجسم، كما أنه يلعب دورا مهما في توزيع الأكسجين في خلايا الدم، لذا فحين تشعر أنك في حالة من الإجهاد وتحتاج إلى تناول شيئا ما، عليك أن تتجنب الحلوى بمختلف أنواعها، حتى وإن كانت تعطيك شعورا بالنشاط بمجرد تناولها، فهذا الشعور سيختفي خلال وقت قصير، وربما تشعر بعدها بالإرهاق مرة أخرى.