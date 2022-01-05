احذر.. مصاب كورونا يكون أكثر عدوى في هذه الأيام

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 5 يناير 2022 07:16 مساءً - من المعروف الآن أن الشخص المصاب بكوفيد يمكنه نشر الفيروس التاجي لعدة أيام قبل أن تظهر عليه الأعراض أو تكون نتيجة الاختبار إيجابية.

ولذلك، تم الكشف عن الأيام التي يكون فيها الأشخاص المصابون بـ Covid-19 في أشد حالات العدوى.

وحدّث مركز السيطرة على الأمراض (CDC) مؤخراً الإرشادات حول العزل والحجر الصحي بناءً على معلومات الخبراء الحالية حول متغير أوميكرون لوقت ومدة إصابة الفرد المصاب بالعدوى.

تشير الدلائل المتزايدة إلى أن انتقال Covid-19 يحدث غالباً قبل يوم أو يومين من ظهور الأعراض، وخلال يومين إلى 3 أيام بعد ذلك، وفقاً لصحيفة “صن” البريطانية.

وقالت مفوضة الصحة العامة في إدارة شيكاغو، الدكتورة أليسون أروادي الخميس الماضي، إن الأمر يستغرق وقتاً أقل من وقت تعرض شخص ما لكوفيد، لاحتمال الإصابة بعدوى.

وأوضحت أروادي قائلة: “إن ظهور الأعراض يستغرق وقتاً أقل، كما أن الأمر يستغرق وقتاً أقل حتى يصبح شخص ما معدياً”.

وأضافت: يستغرق الأمر أيضاً بالنسبة لكثير من الأشخاص، وقتاً أقل للتعافي، لأن العديد من الأشخاص مطعمين”.

وتظهر بيانات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) أنه بعد 7 أيام، ينخفض خطر انتقال العدوى بشكل كبير.

وبالنسبة للذين لا تظهر عليهم الأعراض، تنص إرشادات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها على أنه يجب اعتبار هؤلاء الأفراد معديين حتى يومين قبل اختبار كوفيد الإيجابي.

وبالإضافة إلى أعراض كوفيد التقليدية التي تظهر مثل السعال والحمى وفقدان حاستي التذوق والشم، تقول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، إن أحد الأعراض الأخرى التي يمكن أن تظهر، شحوب أو لون رمادي أو أزرق للبشرة أو الشفاه أو الأظافر.

ويوصي مركز السيطرة على الأمراض (CDC) بالانتظار 5 أيام بعد إجراء اختبار كوفيد أو بعد فترة وجيزة من ظهور الأعراض.

وتنص التوجيهات على أنه في حالة ظهور الأعراض، يجب على الأفراد الحجر الصحي فوراً حتى يؤكد الاختبار السلبي الشفاء من الفيروس التاجي.

وفي حالة الإصابة السابقة لكوفيد بعد التطعيم الكامل، ينصح مركز السيطرة على الأمراض بارتداء قناع في الأماكن العامة لأن المناعة لا تدوم إلى الأبد ومن الممكن أن يصاب الشخص بالعدوى مرتين أو أكثر.