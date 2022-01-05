شكرا لقرائتكم خبر عن الحساسية الأكثر شيوعًا خلال فصل الشتاء.. تعرف على طرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعراض الحساسية في الشتاء هي في الأساس نفس أعراض الحساسية في أي موسم آخر، ومع ذلك، نظرًا للطقس الأكثر برودة وقسوة الذي يميز فصل الشتاء، فمن المرجح أن تزداد الأعراض سوءًا، خاصة أننا نقضى وقتًا أطول فى الداخل وهذا يعرضنا لمسببات الحساسية بسبب الأماكن المغلقة.

الحساسية والالتهابات الشتوية الشائعة

يبقينا الطقس البارد بالداخل في الشتاء، وهو ما قد يسبب مشاكل الحساسية، ويمكن أن يؤدي التعرض المتزايد إلى تفاقم الأعراض.وفقا لتقرير موقع " healthline" فإن البقاء في الداخل في مكان أقل تهوية يمكن أن تسبب الغرفة الحساسية من عث الغبار ووبر الحيوانات التي يمكن أن تسبب العطس وسيلان أو انسداد الأنف والسعال وحكة العينين والأنف والحنجرة، وتنتشر العدوى الشائعة مثل البرد والإنفلونزا والتهاب الحلق واضطراب المعدة خلال فصل الشتاء.

احذر من الحيوانات الأليفة

يجب على الأشخاص توخى مزيدًا من الحذر إذا كان لديهم حيوانات أليفة في المنزل، وإذا كان لديك حيوانات أليفة، فتأكد من نظافتها ولا تسمح لها بالنوم في السرير الخاص بك، لتقليل كمية المواد المسببة للحساسية في الغرفة، كما يجب الحرص على تنظيف الغرفة بانتظام واستخدم ممسحة رطبة لتنظيف الأرضيات الصلبة لتجنب تحريك الغبار، إذا كانت أعراض الحساسية لديك تزداد سوءً أو تعانى من الحمى، فاستشر طبيبك وتناول الأدوية كما هو موصى به.

يمكن أن تكون الحساسية الشتوية أسوأ بالنسبة لمرضى الربو

قد يجد الأشخاص المصابون بالربو أن فصل الشتاء يمكن أن يؤدي إلى تفاقم مشاكل التنفس لديهم، وبعض الأعراض التي قد يعانون منها هي السعال - قد يكون السعال الجاف أو البلغم، وضيق التنفس والصفير، وتيبس الصدر، والأشخاص المصابون بالربو الحاد سيكونون أكثر عرضة لهذا.

تشمل بعض طرق مكافحة الحساسية والتهابات الشتاء :

اتخاذ الاحتياطات اللازمة، وتأكد من أنك تحمل جهاز الاستنشاق معك دائمًا وارتداء ملابس دافئة لمحاربة البرد، وللحفاظ على الرطوبة والحرارة في المنزل ، يمكن للشخص استخدام جهاز ترطيب.

المشكلة الأخرى الأكثر شيوعًا التي يواجهها الناس خلال فصل الشتاء هي الحساسية، والتي عادةً ما تكون لها أعراض مشابهة لنزلات البرد مثل سيلان الأنف والعطس والاحتقان، ولمنع ردود الفعل التحسسية، يجب الحد من التعرض لمسببات الحساسية من خلال الحفاظ على نظافة المنزل قدر الإمكان، وغسل مفارش السرير بانتظام، ويفضل استخدام مواد مضادة للحساسية أثناء التنظيف المنزلي.

يمكن أن يساعد التنظيف بالمكنسة الكهربائية في إزالة جزيئات الغبار التي يصعب الوصول إليها، وتجنب التعرض للحيوانات الأليفة أو الشعر الخاص بها، واحرص على الاستحمام بانتظام.