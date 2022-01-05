شكرا لقرائتكم خبر عن الأعراض المبكرة لسرطان المعدة.. أبرزها فقدان الوزن غير المبرر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بينما يُركز الاهتمام الطبي على فيروس كورونا الذى تفشى فى العالم منذ أكثر من عامين حتى الآن، لا يزال السرطان يمثل مشكلة مع الباحثين الذين يبحثون في المرض، وقد تحسنت العلاجات على مر السنين ولكن لا يزال الآلاف كل عام يفقدون صديقًا أو قريبًا أو أحد أفراد أسرته بسبب هذه الحالة، لذلك من المهم أن نكون على دراية بأعراض مجموعة متنوعة من السرطانات، بما فيها سرطان المعدة، وفقًا لتقرير موقع "إكسبريس".

على الرغم من أن سرطان المعدة أقل شيوعًا من السرطانات الأخرى، فلا يزال من المفيد أن تكون على دراية بأعراضه حتى تتمكن من التصرف مبكرًا والحصول على العلاج في وقت أقرب، حيث تقول جامعة ستانفورد الأمريكية للرعاية الصحية إن هناك سبعة أعراض في مرحلة مبكرة من هذه الحالة، ومع ذلك، يقولون إنه من الشائع ألا يعاني الأشخاص المصابون بسرطان المعدة في مراحله المبكرة من أي أعراض.

تشمل الأعراض المبكرة لسرطان المعدة:

• فقدان الوزن غير المبرر.

• ألم في البطن أو ألم غامض فوق السرة مباشرة.

• عسر الهضم.

• حرقة من المعدة.

• القيء.

• الضعف أو التعب.

• دم في القيء أو البراز.

• الشعور بالامتلاء بعد تناول الوجبات الصغيرة.

ليست كل هذه الأعراض ناتجة عن سرطان المعدة، فقد يكون البعض منها مرتبط بمشاكل صحية أخرى متعلقة بالمعدة، ومع ذلك، فمن الأفضل أن تخضع للفحص للتأكد من أن هذه الأعراض ليس لها علاقة بسرطان المعدة.

فيما يتعلق بأسباب الإصابة بسرطان المعدة، فهناك عوامل خطر ستؤثر على احتمالية إصابتك بهذه الحالة، مثل إذا كان عمرك يزيد عن 50 عامًا وإذا كنت رجلاً، علاوة على ذلك، إذا كنت تعاني من أمراض معدية طويلة الأمد مثل ارتداد الحمض أو التهاب المعدة أو فقر الدم الخبيث، أو كان لديك تاريخ عائلى من المرض.

وهناك العديد من الإجراءات التي يمكنك اتخاذها لتقليل خطر الإصابة بسرطان المعدة، بما في ذلك الإقلاع عن التدخين وفقدان الوزن وتقليل استهلاك الملح.



الاعراض المبكرة لسرطان المعدة