شكرا لقرائتكم خبر عن تجنبى تساقطه.. 5 فيتامينات مهمة للحفاظ على شعر صحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن تعزيز نمو الشعر عن طريق الحصول على ما يكفي من الفيتامينات الحيوية للحفاظ على صحة شعرك، ويعتبر كل من الحديد والزنك مهمين جدًا للشعر، علاوة على فيتامينات أخرى، فى هذا التقرير 5 فيتامينات مهمة للحفاظ على شعر صحى، بحسب موقع " دايلى إكسبريس".

من المهم أن ترى الطبيب إذا كنت قد بدأت في فقدان الشعر بسرعة لمعرفة سبب تساقط الشعر المفاجئ.

ما هي الفيتامينات المفيدة للشعر؟

تساعد بعض العناصر الغذائية بشكل خاص في الحفاظ على الشعر أقوى وأكثر صحة وهذه الفيتامينات هي:

-البروتين

-فيتامين أ

-فيتامين ب 12

-فيتامين سي

-فيتامين د

-فيتامين هـ

-البيوتين (B7)

-الحديد

-السيلينيوم

-الزنك

-الأطعمة مثل البيض والأسماك الدهنية والمكسرات والبذور وفول الصويا واللحوم كلها جيدة للشعر.

ويمكن تحسين صحة فروة الرأس باستخدام نوع معين من الزيوت الطبيعية، حيث يمكنك تدليك زيت اللوز في فروة الرأس ليعزز الرطوبة.

إن تدليك فروة الرأس بزيت اللوز يساعد على تقليل تجعد الشعر وتحسين حالة فروة الرأس أيضًا ويمكنك استخدام زيت جوز الهند أو زيت الأركان.