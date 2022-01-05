شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء ينصحون بالنوم من 7 إلى 9 ساعات ليلا "لو بتعانى من دهون البطن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دهون البطن عادة ما تكون في أعماق البطن ومحيط الخصر، وهى من المشاكل التى تؤرق الكثير منا وخصوصا السيدات، بالإضافة إلى أنها تؤدي في حال زيادتها إلى الكرش لدى كل من النساء والرجال، وذلك وفقا لما نشره موقع Eat This Not That.

وكشفت الدراسات أن "الدهون الحشوية" يمكن أن تلحق الضرر بالأعضاء الحيوية للإنسان وتضييق الأوعية الدموية، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري وأمراض الكبد وغير ذلك.

ولكن هناك خطوات بسيطة يمكنك اعتمادها في أسلوب حياتك اليومية لتقليل الدهون والتخلص منها بشكل صحي، وهي كالتالي: 1- خفض الوزن..

أسهل طريقة لتقليل الدهون الحشوية هي إنقاص الوزن، ويقول طبيب متخصص في طب السمنة في كليفلاند كلينيك سكوت بوتش: "يمكن لفقدان الوزن وحده أن يقلل بشكل فعال من الدهون الحشوية، مضيفاً ، انه بفقدان 10% من وزن جسمك، قد تفقد ما يصل إلى 30% من دهون البطن.

2- أداء تمارين رياضية منتظمة..

يقول الخبراء إن اتباع نظام غذائي وحده لا يكفي لتقليل دهون البطن، فإضافة تمارين رياضية منتظمة هو أمر بالغ الأهمية، ووفقًا لدراسة أجريت عام 2020 ونشرت في مجلة Nutrients، فإن التمارين الرياضية المعتدلة تقلل الدهون الحشوية حتى لو لم تفقد الوزن.

3 - تجنب السكر..

تتغذى الدهون الحشوية في البطن على السكر، الذي يجعل الخلايا الدهنية تتكون بشكل أسرع، وتقول عيادة كليفلاند إن النظام الغذائي المليء بالمشروبات الغازية لا يزيد فقط من زيادة السعرات الحرارية، ولكنه يؤثر أيضًا على كيفية تكوين دهون البطن.

لذلك قلل كمية السكر في نظامك الغذائي، بما في ذلك المشروبات والعصائر السكرية، والحبوب المكررة، والمخبوزات، والأطعمة المصنعة، حاول تجنب السكريات والمعجنات والحلويات، والتى تعمل على زيادة محيط خصرك.

4 - احصل على قسط كاف من النوم..

وجد الباحثون في جامعة ويك فورست، أن الذين ينامون 5 ساعات أو أقل كل ليلة تزيد لديهم دهون البطن بمقدار 2.5 مرة عن الأشخاص الذين حصلوا على قسط كاف من النوم.

ويقول الخبراء إن قلة النوم تغير إنتاج هرمون اللبتين والجريلين، وهما هرمونان ينظمان الشهية، ويمكن أن يزيد ذلك من الشعور بالجوع، كما يمكن أن يؤدي عدم النوم بشكل كافٍ إلى زيادة إنتاج الكورتيزول، وهو هرمون التوتر الذي يخبر الجسم بالاحتفاظ بالدهون حول البطن.

ويوصي الخبراء بالنوم من 7 إلى 9 ساعات في الليلة، قسط جيد من النوم يجنبك ظهور دهون البطن أو الكرش.

5 - ابتعد عن التوتر والإجهاد..

يمكن أن يؤدي الإجهاد إلى تناول الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات، وهذا المزيج هو اختصار لاكتساب دهون البطن، حسب دراسة نشرت في مجلة أكاديمية نيويورك للعلوم، كما أن الشعور المزمن بالتوتر يتسبب في قيام الدماغ بضخ الكورتيزول، الذي يساعد على الحفاظ بدهون البطن في مكانها، لذلك ينصح بتجنب التوتر من خلال التمارين والاسترخاء.