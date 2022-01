شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء ينصحون بالنوم من 7 إلى 9 ساعات ليلا "لو بتعانى من دهون البطن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دهون البطن عادة ما تكون في أعماق البطن ومحيط الخصر، وهى من المشاكل التى تؤرق الكثير منا وخصوصا السيدات، بالإضافة إلى أنها تؤدي في حال زيادتها إلى الكرش لدى كل من النساء والرجال، وذلك وفقا لما نشره موقع Eat This Not That.