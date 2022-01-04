شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لتحسين النظام الغذائي لطفلك.. احرصى على الدهون الصحية وحمض الفوليك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر التغذية عاملاً رئيسيًا في نمو طفلك، حيث إن النظام الغذائي المتوازن الذي يتكون من الكربوهيدرات والبروتينات والدهون مع الفيتامينات والمعادن ضروريا للنمو الأمثل، وهناك بعض المواد الغذائية الرئيسية التي يمكن أن تساعد على نمو الطفل بشكل صحى، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. العناصر الغذائية الأساسية التى يجب إضافتها لطفلك:

البروتينات

البروتينات هي المحركات الرئيسية لنمو الطفل وتطوره، كما أنها عنصر مهم للأجسام المضادة، لأنه يكافح العدوى، بالإضافة إلى ذلك، تلعب الأحماض الأمينية المشتقة من البروتينات دورًا مهمًا في إصلاح الأنسجة وتكوين الناقلات العصبية وكذلك الهرمونات.

يتم الحصول على البروتينات من النباتات وكذلك المصادر الحيوانية، كلا المصدرين لهما نفس القدر من الفعالية، مثل البقوليات ومنتجات الألبان والبيض والبروتينات الحيوانية.

الدهون

الدهون مهمة جدا لنمو الدماغ، وتعتبر الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة والأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة أكثر صحة من الأحماض الدهنية المشبعة، ولعل المصادر الرئيسية للدهون الصحية هي الزيوت النباتية مثل فول الصويا والزيتون وعباد الشمس وزيت السمك، بالإضافة إلى ذلك، تحتوي الحبوب الكاملة على زيوت طبيعية في قشورها وهى صحية جدًا.

الحديد

يلعب الحديد دورًا مهمًا في تكوين الهيموجلوبين، ويمكن أن يؤدي نقص الحديد إلى الإصابة بفقر الدم الذي يمكن أن يغير بدوره عمليات التعلم والذاكرة لدى الأطفال، وتشمل الأطعمة الغنية بالحديد الخضراوات مثل السبانخ والبازلاء والبروكلي والمكسرات والزبيب والبقوليات مثل (الحمص والعدس)، وتشمل المصادر الحيوانية للحديد، الكبد والسلمون والبيض وما إلى ذلك.

اليود

اليود عنصر نادر ولكنه ضروري لتخليق هرمون الغدة الدرقية، وهو هرمون مهم لنمو الدماغ لدى الرضع، بالإضافة إلى ذلك، فإن هرمون الغدة الدرقية ينظم أيضًا تخليق البروتين، وبطبيعة الحال، يمكن العثور على اليود بكميات وفيرة في مجموعة متنوعة من المأكولات البحرية، حيث تحتوي منتجات الألبان أيضًا على نسب صغيرة من اليود.

حمض الفوليك ومجموعة فيتامينات ب

مجموعة فيتامينات ب مطلوبة كعوامل مساعدة لعمليات التمثيل الغذائي المختلفة والإنزيمات في الجسم، حيث تساعد هذه العمليات في النمو الشامل وكذلك التنمية عند الأطفال، أما حمض الفوليك فهو مهم بشكل خاص أثناء الحمل لنمو دماغ الجنين، بالإضافة إلى ذلك، فإن حمض الفوليك ضروري لتخليق الحمض النووي في العديد من خلايا الجسم.

يساعد أيضًا حمض الفوليك في الوقاية من بعض أنواع فقر الدم، حيث يتوافر فى الخضار الورقية الخضراء، وكذلك الفواكه الطازجة مثل البرتقال والتفاح وغيرها، حيث أنها مصادر جيدة للفيتامينات وكذلك الحبوب الكاملة.