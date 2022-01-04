شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة مانشستر وشركة أمريكية يطوران لقاحا معززا يحمى من متحورات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة التكنولوجيا الحيوية جريتستون Gritstone ، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، أنها بالتعاون مع جامعة مانشستر بإنجلترا تعمل على تطوير لقاح معزز لفيروس كورونا، يتم تناوله بعد جرعتين من لقاح كورونا يحقق استجابة مناعية تصل لــ 10 أضعاف اللقاحات الحالية، ويحمى من جميع أشكال ومتحورات كورونا مثل اوميكرون وغيره من المتحورات الأخرى.



لقاح كورونا الجديد

وقال موقع Medical Express ، إن المرحلة الأولى من البيانات السريرية التى أجريت على اللقاح المعزز الجديد تظهر أن اللقاح الجديد المعزز ضد فيروس كورونا يحتوي على مستويات قوية من الأجسام المضادة المعادلة، على غرار اللقاحات المعتمدة على تقنية الــ mRNA مثل لقاحى فايزر وموديرنا.

وقال الموقع، تُظهر النتائج أيضًا أن اللقاح، الذي تتم تجربته بمشاركة متوقعة من 20 شخصًا تبلغ أعمارهم 60 عامًا وأكثر، كانوا بصحة جيدة وتلقوا سابقًا جرعتين من لقاح كورونا من الجيل الأول من لقاح استرازينيكا AstraZeneca ، كان آمنًا بشكل عام وجيد التحمل.

وقال الموقع، يعد المركب جزءًا من برنامج Gritstone شركة جريتستون، وهو عبارة عن لقاح mRNA من الجيل الثاني لفيروس كورونا أو samRNA باختصار، والذي يوفر مستضدات من البروتينات المرتفعة.

بناءً على النتائج، يتم الآن توسيع التجربة لتشمل 120 شخصًا، مما يُحتمل أن يُتيح مزيدًا من التقدم السريع في مرحلة لاحقة من التجارب.

وأضاف الموقع، تجرى التجربة داخل مرفق الأبحاث السريرية التابع للمعهد الوطني للبحوث الصحية في مانشستر (NIHR Manchester CRF) في مستشفى مانشستر الملكي، وهو جزء من صندوق هيئة الخدمات الصحية البريطانية NHS التابع لجامعة مانشستر، يتم تسليم التجربة من قبل فريق لقاح البحث والابتكار، التجربة مدعومة من Health Innovation Manchester.

قال الدكتور اندرو الين، المؤسس المشارك والرئيس والمدير التنفيذي لشركة جريتستون Gritstone: "يسعدنا أن نشارك أن لقاح samRNA المعزز بالخلايا التائية من برنامج شركة جريتستون يحقق استجابة مناعية قوية المعادلة لبروتين سبايك Spike.

وأضاف، "كما رأينا مع متغير اوميكرون Omicron ، فإن البروتينات السطحية الفيروسية مثل Spike تتغير بمعدل مرتفع، مما يجعل المناعة التي توفرها لقاحات كورونا الحالية المخصصة عرضة للمتغيرات التي تحتوي على العديد من طفرات سبايك، موضحا، لقد صممنا لقاحات كورونا الخاصة بنا لتوسيع نطاق مناعة خلايا CD8 + T ، طبقة أساسية إضافية للحماية من الفيروسات.

وقال، "يتيح هذا الابتكار تضمين مجموعة واسعة من اللقاحات، مما قد يؤدي إلى إنشاء حالة مناعية قد توفر حماية سريرية أكثر قوة ضد المتغيرات الحالية والمستقبلية لفيروس كورونا وتكون الخطوة الأولى نحو تطوير لقاح شامل لفيروس كورونا ".

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